Il y a un air de déjà-vu. Un scénario que le PSG a déjà écrit par le passé. Réussir un match aller de feu et susciter les plus grands espoirs, Paris sait faire. Ne pas tenir ses promesses, c'est aussi un art qu'il maîtrise. Le club de la capitale n'a pas toujours payé sa fâcheuse tendance à faire les choses à moitié sur cette scène européenne où il aspire tant à briller. Mais cela lui est trop souvent arrivé pour que le spectre de la désillusion ne le guette pas mercredi soir à Madrid. C'est dans le cadre exceptionnel du Santiago-Bernabeu qu'il doit le chasser pour de bon.

Paris connaît cette chanson. Il n'en menait pas large avant le premier rendez-vous avec le Real Madrid au Parc des Princes. Son niveau de jeu n'incitait pas vraiment à l'optimisme. En réponse, le PSG a sorti son meilleur match de la saison. Un collectif enfin cohérent, une agressivité de tous les instants, des individualités qui répondent présent au même moment. A l'image de Kylian Mbappé, l'homme qui a concrétisé le travail remarquable de la formation de Mauricio Pochettino au bout du temps additionnel.

Du paradis à l'enfer

De quoi plonger Paris dans une douce euphorie. Comme en 2014 après la victoire contre Chelsea en quart de finale aller (3-1). Comme en 2017, après une démonstration contre le FC Barcelone (4-0), encore en quart de finale aller. Comme en 2019, après un succès éclatant à Old Trafford face à Manchester United (0-2), en 8e de finale aller. La première moitié du chemin ressemblait à une autoroute vers le paradis. La deuxième l'a systématiquement envoyé en enfer. Avec des bourreaux nommés Demba Ba, Sergi Roberto et Marcus Rashford qui ont pris un malin plaisir à transformer le rêve parisien en cauchemar.

Le traumatisme n'a pas totalement disparu ces deux dernières saisons. Même si le PSG a franchi un cap en atteignant la finale puis les demi-finales de la Ligue des champions. Il n'était cependant pas passé loin de nouvelles désillusions. Contre le Barça, il n'avait pas vraiment confirmé sa brillante victoire au Camp Nou (1-4) avec un nul franchement heureux à Paris (1-1). Contre le Bayern, il était passé au bord de l'élimination (0-1) malgré le succès acquis à Munich au match aller (1-3). Dans les deux cas, le club de la capitale s'en est remis à un Keylor Navas en état de grâce.

Une autre image face au Real

L'ange-gardien costaricien avait magnifiquement sauvé les apparences. Le constat était assez clair. Paris n'avait pas su rééditer les performances collectives réussies en Catalogne et en Bavière. Il avait subi le jeu de son adversaire, s'accrochant tant bien que mal à l'avantage acquis à l'aller. Il n'avait jamais dégagé une impression de sérénité, encore moins de supériorité, que le résultat de la première manche pouvait laisser envisager. Il en était resté l'image d'une équipe dont les rêves de grandeur reposaient sur les prouesses de son dernier rempart. Et de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé à Barcelone puis d'un doublé à Munich.

C'est une caricature qui colle bien au PSG. Celle d'un collectif défaillant sauvé par ses individualités aux deux extrémités du terrain. Mais ce n'est pas l'image qu'il a dégagée il y a trois semaines face au Real. Il y avait de la maîtrise au Parc des Princes. Une solidarité et une qualité collective quasiment inédites cette saison à Paris. Comme sa discipline tactique et sa débauche d'efforts physiques. Il a quand même fallu un exploit individuel de Mbappé pour faire la différence. Mais, exceptionnellement, le Français avait davantage sublimé un collectif qu'il ne l'avait tenu à bout de bras.

Contexte hostile, scénario rêvé

Paris a cette base sur laquelle s'appuyer. Mais il a surtout un Real à maîtriser. Et il ne doit pas se leurrer. Le club merengue sera diminué par les absences de Casemiro et Ferland Mendy alors que Toni Kroos reste très incertain. Mais une cascade d'indisponibilités n'avait pas empêché Manchester United de venir terrasser le PSG au Parc des Princes il y a trois ans (1-3). Les Red Devils avaient fait parler leur culture de l'Europe ce soir-là. Le Real l'a aussi dans ses gênes. Il doit se racheter après avoir livré l'une de ses pires prestations cette saison au Parc. Il aura l'appui d'un public incandescent dans ce genre de soirées. Et il n'a qu'un but de retard à remonter.

L'hostilité du contexte, c'est le scénario rêvé. Il n'y a probablement pas mieux qu'un exploit à Madrid pour donner l'occasion à ce PSG de se trouver. Ce sont des certitudes que la formation de Mauricio Pochettino doit aller chercher. Celles qui ont eu trop tendance à le fuir par le passé. Paris ne pourra pas se permettre de faire les choses à moitié. L'excellence requise pour atteindre le toit de l'Europe ne l'autorise pas à reproduire les mêmes erreurs. Le club de la capitale a déjà payé le prix fort pour l'apprendre. Toute la question, c'est de savoir s'il a enfin retenu la leçon.

