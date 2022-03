A force de faire la danse du ventre devant Kylian Mbappé , le Real Madrid et ses supporters auraient pu oublier qu'ils comptaient déjà l'un des deux meilleurs avant-centres du monde dans leur effectif. Mercredi, face au Parisien, Karim Benzema a rappelé de quel bois il était fait en battant tous un tas de records mais surtout en renversant à lui seul, et avec l'aide de Gianluigi Donnarumma tout de même, une situation qui semblait scellée. Comme Cristiano Ronaldo à ses plus belles heures, KB9 a signé une nuit magique et rempli d'ivresse Santiago-Bernabeu. Diminué au match aller, et aligné alors qu'il sortait tout juste d'une blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant trois semaines, Benzema a retrouvé toutes ses sensations pour claquer un triplé en 16 minutes chrono.

Je crois qu'il a montré pourquoi peut-être il devait gagner le Ballon d'Or

Le Real doit tout à son buteur. Si on a longtemps parlé du degré de dépendance du PSG envers Kylian Mbappé, la situation est équivalente au Real où Benzema, 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, porte avec Thibaut Courtois une équipe pas toujours convaincante dans son expression collective.

"Moins spectaculaire que la remontada de 2017 mais la déflagration est peut-être aussi importante"

Carlo Ancelotti a bien résumé cet état de fait : "Quand il était blessé, on avait des problèmes. Là, il est revenu et tout va mieux." Courtois, lui, a rendu un vibrant hommage au héros du soir : "C'est l'un des plus grands joueurs du monde, le meilleur 9 peut-être avec Lewandowski en ce moment, a jugé le gardien belge. Je crois qu'il a montré pourquoi peut-être il devait gagner le Ballon d'Or cette année, c'est un très grand joueur, c'était un vrai capitaine, il a amené l'équipe vers la victoire avec ses buts et avec sa classe." Avec ses quatre Ligue des champions, il n'avait pas besoin de tout casser ce mercredi pour entrer dans l'histoire du Real. Mais son récital entretient sa légende.

Di Stefanoe dans le rétro

D'autant qu'il lui a permis de dépasser l'iconique Alfredo Di Stefano et de monter sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du Real avec 309 réalisations toutes compétitions confondues. Benzema est aussi devenu le premier joueur de l'histoire à signer un coup du chapeau contre le PSG dans un duel à élimination directe en Ligue des champions et le plus vieux joueur à inscrire un triplé en C1 à 34 ans et 30 jours. Comme si le temps n'avait pas d'emprise sur celui qui n'a jamais semblé aussi fort qu'après avoir passé la trentaine.

Les joueurs, Pochettino, Leonardo, Nasser… A qui la faute ?

Cette soirée prend-elle la première place de son panthéon personnel ? "Je ne vais pas dire ça, je l'ai gagnée quand même la Ligue des champions et ce n'est qu'un 8e. C'est exceptionnel d'un point de vue personnel mais ça n'a rien à voir avec (le fait de gagner) la Ligue des champions." A Madrid, KB9 a simplement banalisé l'exceptionnel et cette folle soirée de mercredi n'est qu'un glorieux chapitre de plus.

