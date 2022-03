Il devrait tenir sa place, a priori. La frayeur fut à la hauteur du degré de dépendance du PSG à son égard. Quand Kylian Mbappé s'est écroulé après un contact avec Idrissa Gueye lundi à l'entraînement, le PSG s'est arrêté de respirer . Les examens, rassurants, ont en partie atténué la grosse angoisse. Mais le Parisien sera-t-il à 100% à l'heure du match le plus important de la saison ?

La question mérite au moins d'être posée. Ce n'est pas la première fois que l'enfant de Bondy fait craindre le pire au moment le plus critique. En club, et même en équipe de France, il a abordé des rendez-vous capitaux diminué. Il a parfois, souvent même, joué. Voilà qui dessine le portrait d'un joueur porté par un désir ardent de marquer l'histoire quitte à surmonter de vives douleurs. A quel prix ? Flash-back.

Mars 2018 : Une cheville et une élimination… face au Real

Le contexte

Touché à une cheville dans le choc face à l'OM, Kylian Mbappé n'est pas retenu par Unai Emery pour la rencontre à Troyes à quelques jours du 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais il démarre bien la rencontre face aux Madrilènes. Déjà confronté au forfait longue durée de Neymar, Paris n'a pas vraiment le choix surtout après la claque de l'aller (3-1).

Sa performance

Ratée. Sévèrement noté par nos soins (3), Mbappé passe complètement à côté de son premier grand rendez-vous avec le PSG et mesure le chemin qui le sépare alors de Cristiano Ronaldo, éblouissant avec Madrid. Trop individualiste, il oublie plusieurs fois Edinson Cavani et disparaît au fil de la rencontre. Mbappé manque de gaz et de rythme.

Coupe du monde 2018 : Deux frayeurs

Le contexte

Avant l'Australie : A quatre jours de son premier match en Coupe du monde face à l'Australie, Mbappé est contraint d'écourter son entraînement en boitant après une grosse semelle d'Adil Rami sur sa cheville gauche. Grosse frayeur dans le staff des Bleus.

Avant la Belgique : A la veille de la demi-finale face à la Belgique, Mbappé se bloque trois vertèbres sur un mouvement anodin en sortant du lit. Il ressent une forte douleur au dos et sa participation au choc est incertaine. Comme face au Real quelques mois plus tôt, il n'abordera pas ce rendez-vous capital à 100%. Même si le staff le remet sur pied, KMB n'est pas libéré. Se trame alors un jeu de dupes où l'attaquant des Bleus fait tout pour dissimuler son mal. Absent du dernier entraînement collectif, il donne le change face à la caméra qui suit chacun de ses pas dans les entrailles du stade de Saint-Pétersbourg. Mbappé souffre mais sert les dents pour ne donner aucune indication aux Belges. Il ne participera à aucun entraînement collectif jusqu'à la finale.

Sa performance

Contre l'Australie : Black-out total. A l'image du trio offensif, Mbappé n'est pas dans son assiette. Obsédé par le un-contre-un, il se perd dans des tentatives vaines. Mais il rassure sur son niveau physique et ne semble jamais souffrir de sa cheville.

Contre la Belgique : D'entrée, il veut dissiper les doutes, échappe à deux joueurs belges sur la ligne de touche et délivre le premier centre du match. S'il ressent encore de vives douleurs, il livre une performance réussie. Si Mbappé est moins incisif, il donne deux ballons de but à Giroud et Pavard. Il n'a pas le même coup de rein que face à l'Argentine mais compense.

Eté 2020 : Un Final 8 sur une jambe

Le contexte

Sévèrement fauché par Loïc Perrin en finale de la Coupe de France face aux Verts fin juillet et victime d'une grosse entorse à la cheville, Kylian Mbappé se lance dans une course contre-la-montre pour participer au Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne en août. Début septembre, au micro de Téléfoot, il admettra "avoir toujours mal" mais il voulait "jouer la Ligue des champions à tout prix et fermer les yeux."

Sa performance lors du Final 8

S'il ne joue que 30 minutes face à l'Atalanta, il débutera la demie et la finale face à Leipzig et au Bayern. Mais c'est paradoxalement face aux Italiens qu'il se montre le plus saignant en délivrant notamment une passe décisive à Choupo-Moting synonyme de qualification. Beaucoup plus anonyme par la suite, il est muselé face à Leipzig et rate complètement sa finale. Son duel perdu face à Neuer, sur un cadeau de la défense allemande, reste sans doute aujourd'hui encore son plus gros regret. S'il a joué, Mbappé n'a pu compenser son manque de rythme. Heureusement, Paris a pu compter sur un grand Neymar à Lisbonne aux côtés de l'ombre de Mbappé.

Avril/mai 2021 : City et un mollet récalcitrant

Le contexte

Immense rendez-vous, là-encore. Paris affronte Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions. Homme providentiel des siens en 8e à Barcelone ou en quart à Munich, Mbappé est attendu pour porter le PSG. Mais il se blesse au match aller et traverse la rencontre comme une ombre. Le verdict tombe : contracture au mollet. Il est préservé face à Lens mais Pep Guardiola n'en doute pas : "Il va jouer." Mauricio Pochettino reste prudent mais veut croire en la présence de son meilleur joueur.

Sa performance

Pas de miracle. Mbappé sera cloué sur le banc toute la rencontre et assistera, impuissant, à l'élimination inéluctable de son équipe. Une demi-finale qui confirmera une tendance lourde et désormais irréfutable : sans Mbappé, le PSG n'est plus vraiment le PSG.

