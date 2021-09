Avant la réception du modeste Sheriff Tiraspol, mardi pour la 2e journée de Ligue des champions, Carlo Ancelotti a affirmé que le Real Madrid "a quelque chose de spécial" avec la C1, et s'est réjoui du retour des soirées européennes au Santiago-Bernabéu.

"Revenir au Stade Bernabéu, ça nous rend encore plus enthousiastes. On a beaucoup de souvenirs de Ligue des champions ici. Ce club a quelque chose de spécial avec cette compétition. C'est la plus compliquée, la plus difficile, mais ce club a plus l'habitude que quiconque de la gagner. Donc on part avec un petit avantage", a affirmé l'entraîneur du Real Madrid lundi en conférence de presse. "'Zizou' a fait les choses on ne peut mieux. J'espère que j'y arriverai aussi bien que lui ! J'espère que moi aussi j'arriverai à gagner une Ligue des champions en plus !", a-t-il souhaité.

Il a réussi à faire d'un groupe assez jeune une équipe qui donne du fil à retordre à n'importe quel adversaire

Revenu sur le banc merengue cet été après le départ de Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti a vite réussi à redonner son éclat au Real Madrid, leader de Liga. "L'entraîneur nous connaissait assez bien, on était plusieurs à l'avoir connu quelques années auparavant. Il a de l'expérience, il a réussi à faire d'un groupe assez jeune une équipe qui donne du fil à retordre à n'importe quel adversaire, a assuré le défenseur madrilène Nacho, lundi. Il nous a rendu meilleurs, il a fait de nous une équipe très dynamique, qui marque beaucoup de buts. Avec le peu de temps que l'on a passé ensemble, les choses ne pourraient pas aller mieux."

Au sortir d'un 0-0 contre Villarreal pour lequel il a reçu déjà quelques critiques, Carlo Ancelotti a averti lundi sur les qualités du Sheriff Tiraspol : "Ils jouent bien, ils s'en sont bien sortis contre le Dinamo Zagreb en match préliminaire (3-0, 0-0) et lors de leur premier match (2-0 contre le Shakhtar Donetsk). Ils sont très organisés, très rapides devant, donc on aura besoin d'une concentration maximale pour glaner les trois points".

De l'incompréhension au feu d'artifice : comment Ancelotti a pris la main à Madrid

"C'est une équipe qui est prête pour rivaliser en Ligue des champions. Elle a battu le Shakhtar, qui avait réussi à nous mettre en difficulté la saison passée", a prévenu Nacho. Avec le retour possible de Toni Kroos, le Real ne devrait toutefois pas avoir de soucis pour surclasser le Petit Poucet de la compétition, le Sheriff Tiraspol, un club basé en Transnistrie mais rattaché à la Moldavie.

