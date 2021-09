Revenir au Stade Bernabéu, ça nous rend encore plus enthousiastes". A la veille de la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des champions, ". A la veille de la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des champions, Carlo Ancelotti s'attendait à tout sauf à ça face au Sheriff Tiraspol. Ce mardi soir, le Real Madrid, vainqueur de la C1 à treize reprises, a chuté chez lui face au champion de Moldavie (1-2) qui vient d'enchaîner une seconde victoire, faisant de lui le leader surprise du groupe D devant les Merengue, l'Inter et le Shakthar Donetsk.

Un peu à l'image de son élimination en Coupe du Roi, face au modeste club de troisième division espagnole Alcoyano en janvier dernier, le club madrilène a sûrement vécu l'une des pires déroutes de son histoire européenne, face à un adversaire qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition. Une débâcle qui met un sérieux coup de froid dans le début de saison du Real Madrid de Carlo Ancelotti, vainqueur de l'Inter Milan il y a deux semaines, et auteur d'un démarrage très sérieux en Liga (ndlr : le club madrilène est en tête avec cinq victoires et deux nuls en sept journées).

Le technicien italien, revenu sur le banc du club madrilène sept ans après son premier passage (2013-2015), a évoqué un manque de "chance". "C'est difficile d'expliquer cette défaite vu le match qu'on a joué. Le Sheriff a bien défendu, retranché derrière. Nous, on a bien combiné, on a réussi à casser leur rideau, on a fait beaucoup de centres... mais ce que l'on n'a pas fait de bien, ce sont les petits détails. On aurait pu être plus concentrés", a-t-il d'abord expliqué.

Je ne crois pas que l'on ait perdu parce que j'ai mis Camavinga comme latéral. On a perdu parce qu'on n'a pas eu de chance et à cause de petits détails. Eden Hazard ? Il ne lui manque qu'un but. Parce que pour le reste il a bien joué, il a bien combiné avec Karim (Benzema)", a-t-il ajouté. Dimanche le Real Madrid se déplace sur le terrain de l'Espanyol Barcelone. Les trois points seront obligatoires pour montrer que l'épisode Tiraspol était juste un accident. Puis l'ex-entraîneur du PSG s'est justifié sur ses choix tactiques, notamment après l'égalisation de Karim Benzema, auteur de son 72e but en Ligue des champions . "(Benzema)", a-t-il ajouté. Dimanche le Real Madrid se déplace sur le terrain de l'Espanyol Barcelone. Les trois points seront obligatoires pour montrer que l'épisode Tiraspol était juste un accident.

