Football

Record, décharge émotionnelle, intégration : Pourquoi Ronaldo est le joueur ultime de la C1

LIGUE DES CHAMPIONS - Cristiano Ronaldo a offert la victoire à Manchester United face à Villarreal (2-1) au bout du temps additionnel, mercredi, laissant exploser sa joie comme jamais. Nos journalistes Martin Mosnier et Vincent Brégevin analysent le retour gagnant du portugais à Manchester qui devient le joueur le plus capé dans la plus prestigieuse des Coupes européennes.

00:03:50, il y a une heure