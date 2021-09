Plus personne n'évoque son prix d'achat ! On parle pourtant de la recrue la plus chère de l'histoire du club (27 millions d'euros). Mais aujourd'hui, Jonathan David est devenu l'un des fers de lance du LOSC. Si ce n'est LA principale arme offensive en ce début de saison du champion de France en titre dont il a contribué au succès la saison passée. Depuis son doublé face à Strasbourg ce weekend (1-2), le Canadien affiche quatre buts en L1 cette saison. Et espère bien enchaîner encore face à Salzbourg en Ligue des champions.

Il semble loin le temps où il affichait ses limites avec le LOSC. Hors de forme à son arrivée et contraint de s'adapter à un nouvel environnement plus exigeant qu'à la La Gantoise, le natif de Brooklyn a longtemps éprouvé les pires difficultés dans le dernier geste lors de son arrivée dans le Nord. Lui qui évoluait un cran plus bas en Belgique a ainsi mis du temps a débloqué son compteur. Trop au goût de certains. Mais aujourd'hui, c'est bien du passé comme en témoignent ses 15 buts en L1 en 2021 (ndlr : en 28 matches).

Ligue 1 Un doublé de David, un deuxième succès de rang : le LOSC retrouve le sourire 25/09/2021 À 18:57

Jonathan David buteur avec le LOSC Crédit: Getty Images

Il est devenu un joueur important de l’équipe

Alors que Burak Yilmaz est moins souverain actuellement sur le front de l'attaque lilloise, Jonathan David assume ses responsabilités devant. Surtout que ce n'est pas le genre d'attaquant qu'il faut résumer à ses réalisations. Son activité sur le terrain dépasse largement son compteur buts. Avec son profil complet, on le voit souvent un peu partout. Il écarte les défenses avec ses appels multiples. Et surtout, il s'active dès la perte de balle de son équipe pour gêner la relance adverse. Un travail défensif indispensable pour le LOSC.

Au service de son équipe mais aussi finisseur, David séduit bien de plus en plus dans le Nord. Après avoir convaincu Christophe Galtier qui louait son investissement et son état d'esprit, l'attaquant a ainsi également tapé dans l'œil de Jocelyn Gourvennec, son nouveau coach. "Il est devenu un joueur important de l’équipe par son état d’esprit et son investissement. (…) Et il met des buts importants. Si j’étais encore joueur, je serais très content d’avoir un partenaire comme ça dans mon vestiaire", a lancé l'ancien milieu de terrain, qui l'a associé à Timothy Weah devant ce weekend. Avec réussite.

Très apprécié dans le groupe lillois pour sa personnalité, Jonathan David, qui a encore démontré son implication en rejoignant son équipe à Lorient malgré une nuit passée dans l'avion et le décalage horaire pour son retour de sélection, n'est en plus pas encore arrivé au bout du chemin. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans. Et une belle marge de progression.

Il doit ainsi être plus clinique devant le but. Et franchir un nouveau cap en débloquant son compteur en Ligue des champions qu'il découvre cette saison. Histoire de faire monter encore sa cote, lui qui était resté muet la saison passée en Ligue Europa. Et de permettre à Lille de réaliser une belle opération s'il poursuit sur ce rythme toute la saison. On pourrait alors lui parler d'un autre prix d'achat…

Ligue 1 Un grand ouf de soulagement pour le LOSC 22/09/2021 À 18:52