Scénarios dingues, L1 déprimante, Mbappé : les tops et flops de la 3e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - Si la 3e journée a été si enthousiasmante, c’est par la force de scénarios complètement fous et de buts à gogo un peu partout en Europe. A l’inverse, la disette des clubs français, hors PSG et OL, en C1 continue de peser lourd, tout comme celle de Luuk de Jong au Barça. Voici les Tops et Flops de Tour d’Europe avec Cyril Morin. (Real : S.Farvacque / Q.Guichard)

00:03:41, il y a une heure