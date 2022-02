La tension est à son comble en Europe. Quelques heures après le discours du président russe Vladimir Poutine et sa décision d'entrer en Ukraine, l'UEFA réfléchirait sérieusement à relocaliser la finale de la Ligue des champions, prévue à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, le 28 mai prochain. Selon les informations du Guardian , l'instance européenne subirait une pression importante pour déplacer la rencontre.

La Gazprom Arena, à Saint-Pétersbourg Crédit: Getty Images

Présent au Parlement britannique ce mardi, le Premier ministre Boris Johnson a fait part de son inquiétude à la chambre et a d'ailleurs "musclé" son discours vis-à-vis de la Russie. "C'est inconcevable que de grands tournois internationaux de football puissent se tenir en Russie après l'invasion d'un État souverain." Le chef de l'état britannique espère que Vladimir Poutine "recule du précipice" et ne procède pas à "une invasion totale de l'Ukraine". Une sortie remarquée sur le sujet qui pourrait faire cogiter l'UEFA.

Si elle n'a pas encore communiqué ni statué sur le maintien ou non de la finale de la Ligue des champions en Russie, l'UEFA a expliqué dans un communiqué "surveiller constamment et étroitement la situation" et travaille sur un plan d'urgence. Wembley pourrait servir de solution de repli. La finale de la C1 pourrait donc être relocalisée pour la deuxième année consécutive. En 2021, plombée par le contexte sanitaire, Istanbul n'avait pu accueillir la rencontre, qui s'était finalement jouée à Porto.

