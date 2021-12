La main lourde pour Lille mais un petit ouf de soulagement pour le PSG. Ce lundi, au terme d’un tirage au sort confus réalisé par Andrei Arshavin, le LOSC a hérité du gros morceau à éviter, à savoir le Chelsea de Thomas Tuchel, tenant du titre sortant. Pour Paris, ce sera une redite de l’année 2019 avec un duel face au Manchester United de Cristiano Ronaldo, qui retrouvera pour l’occasion son éternel rival Lionel Messi. Un tirage abordable au vu du début de saison des Mancuniens même si l’arrivée de Ralf Rangnick pourrait rebooster une équipe atone jusqu’à présent.

Ce fut un tirage plus court qu’à l’accoutumé mais bien moins lisible avec notamment un épisode qui risque de faire parler : Andrei Arshavin a tiré dans un premier temps Manchester United comme adversaire de Villarreal. Une configuration impossible puisque les deux équipes étaient présentes dans la même poule et une petite boulette humaine du côté de l’UEFA. Finalement, c’est à la toute fin que les clubs français ont découvert leur destin. Et c’est bien sur les Red Devils que les Parisiens sont tombés.

Neymar (PSG) lors du match aller face à Manchester United Crédit: Getty Images

Une affiche de gala entre deux équipes annoncées parmi les favorites en début d’édition mais qui ont connu des débuts de saison loin des attentes XXL les concernant. 5e de Premier League, Manchester United a évolué sur un fil dans sa poule de Ligue des champions, avant de toujours retomber du bon côté grâce à son totem Cristiano Ronaldo. CR7, justement, versus Messi : le destin s’acharne sur les deux monstres de la compétition qui vont donc à nouveau croiser le fer en Europe. Une opposition qui risque de faire parler bien au-delà de nos frontières dans les semaines qui viennent.

Duel prestigieux pour Lille

L’affiche Lille-Chelsea sera sans doute moins discutée mais n'en reste pas moins passionnante. Face aux champions d’Europe sortant, les Lillois auront le droit à un duel prestigieux, emballant et intriguant. Sportivement, la puissance des Blues est incontestable mais, avec un match retour à domicile et des attaquants qui pourraient se régaler en transition, les Lillois ne devront pas aborder ce duel en victime expiatoire, surtout si la dynamique actuelle de Chelsea se poursuit.

Pour le reste, le tirage a offert des affiches plutôt déséquilibrées sur le papier, avec le Real Madrid (face à Benfica) et Manchester City (face à Villarreal) relativement épargnés. Le Bayern Munich aura un vrai combat à mener face à l’Atlético de Madrid tandis que le duel entre l’Inter Milan et l’Ajax Amsterdam offrira une vraie opposition de style.

Les affiches des 8es de finale

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atlético de Madrid - Bayern Munich

Salzbourg - Liverpool

Inter Milan - Ajax Amsterdam

Sporting CP - Juventus Turin

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United

