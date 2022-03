L'incertitude a été officiellement levée plus tôt que prévu. Le Real Madrid a communiqué dès 19h mercredi la composition de son onze de départ pour affronter le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h). Et Toni Kroos en fait bien partie. Le milieu allemand était incertain en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il sera associé à Luka Modric et Federico Valverde, titulaire en l'absence de Casemiro, suspendu, dans l'entrejeu du club madrilène.

Il n'y pas de surprise dans l'équipe alignée par Carlo Ancelotti. Ferland Mendy absent, Nacho a été préféré à Marcelo et occupera bien le côté gauche de la défense du Real. Marco Asensio complétera le trio d'attaque avec Karim Benzema et Vinicius Jr. Le Français Eduardo Camavinga, un temps pressenti pour être titulaire en cas de forfait de Kroos, sera remplaçant au coup d'envoi. Pour rappel, le Real s'est incliné lors du match aller au Parc des Princes il y a trois semaines (1-0).

