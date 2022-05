Kylian Mbappé ? Ce n'est pas le moment de parler de choses peu importantes, a-t-il lâché ce mardi. Je suis concentré sur la finale de la Ligue des Champions, qui est la chose la plus importante." Après sa publication Instagram qui a fait le buzz sur la toile le week-end dernier, Karim Benzema a été interrogé sur la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG , malgré l'offre du Real Madrid. Mais au micro de Movistar, l'homme en forme des Merengue (44 buts toutes compétitions confondues en club cette saison) a préféré botter en touche. ", a-t-il lâché ce mardi.."

autre chose à penser". "On ne parle jamais des joueurs qui n'évoluent pas au Real Madrid. Mais on respecte sa décision, on respecte les autres clubs, on respecte tout le monde. Maintenant, on doit bien préparer notre finale", a indiqué le technicien italien du champion d'Espagne, à quatre jours de la finale de la C1 face à Liverpool au Stade de France. Plus tôt dans la journée, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a assuré avoir "". "", a indiqué le technicien italien du champion d'Espagne, à quatre jours de la finale de la C1 face à Liverpool au Stade de France.

Dans un entretien accordé lundi au Parisien, Kylian Mbappé a annoncé une discussion à venir avec Karim Benzema, son partenaire d'attaque en Bleu, avant le coup d'envoi de la nouvelle édition de la Ligue des Nations le 3 juin face au Danemark. "On n’a pas échangé (avec Karim), a confié l'ancien Monégasque. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix." Pour l'instant, dans les rangs madrilènes, c'est silence radio.

