Parfois, le destin ne tient à rien. Ce mercredi soir, Kylian Mbappé affronte de nouveau le RB Leipzig , à la Red Bull Arena, pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la C1. Comme le révèle L'Equipe ce mercredi matin, le champion du monde 2018 aurait très bien pu porter le maillot de l'actuel huitième de Bundesliga. En effet, Ralph Rangnick a été tout proche de le recruter à l'hiver 2015. L'actuel attaquant parisien venait alors de souffler ses quinze bougies.

"L'affaire était quasiment bouclée, a confié l'actuel dirigeant du Lokomotiv Moscou, auparavant directeur sportif du RB Leipzig. Le seul souci était que nous étions à la recherche d'un entraîneur à ce moment-là et nous ne savions pas à qui donner durablement le poste. Wilfrid Mbappé (le père du Parisien) m'a glissé que si je devais moi-même devenir le coach, il me confierait son fils les yeux fermés. Or je ne pouvais pas lui faire cette promesse à ce moment-là. J'ai pris ce poste six mois plus tard et Kylian s'est entre-temps engagé avec Monaco."

Le RB Leipzig comme Kylian Mbappé ont depuis suivi des trajectoires ascendantes. Le club allemand, alors en deuxième division, est monté en Bundesliga en 2016 avant de devenir un poids lourd du football allemand. Kylian Mbappé est lui devenu l'un des meilleurs de la planète à son poste.

