Une "semaine de football"

L'idée se calquerait plus ou moins sur la phase finale de l'édition 2020, jouée à Lisbonne après le début de la pandémie de Covid-19. Mais il s'agissait alors d'un "Final Eight". Cette fois, ce "Final Four" débuterait à partir des demi-finales, qui se dérouleraient sur un match sec, et non plus sur la base d'un aller-retour. Elles auraient lieu dans la même ville prévue pour la finale. L'objectif ? Créer "une semaine de football" inoubliable pour les supporters dans une seule et même localité.

Du côté de l'UEFA, on indique toutefois qu'aucune décision n'a été actée malgré le soutien des grands clubs. En attendant, l'instance avait annoncé l'an dernier la création d'un nouveau format pour la C1, avec un passage à un mini-championnat de 36 clubs et 225 matches avant le début des 8es de finale. Ce nouveau format sera mis en place à partir de la saison 2024-25.

