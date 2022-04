Après avoir tutoyé l'enfer, le Real Madrid a atterri au paradis grâce à Karim Benzema . Comme souvent cette saison, le club madrilène a pu compter sur son super-héros français pour faire la décision au moment le plus critique. Après avoir arraché la prolongation en fin de match, le Real a crucifié Chelsea sur une attaque rapide, lancée par Edouardo Camavinga.

Après une récupération haute, le jeune milieu français a lancé Vinicius dans l'espace. Le Brésilien, maladroit ce mardi, aura parfaitement temporisé pour finalement servir Benzema sur un plateau au point de pénalty. Sa tête puissante au premier poteau n'aura laissé aucune chance à Edouard Mendy et fait définitivement basculer ce quart de finale épique dans la besace du Real (2-3, 96e).

Au passage, le Français a signé son 12e but en Ligue des champions cette saison, record personnel et national, dont 7 en phase finale (2 triplés et ce but). Vous avez dit Ballon d'Or ?

