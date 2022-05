Villarreal est bien placé pour en témoigner. Liverpool, c'est une défense de fer. Le sous-marin jaune en a fait la douloureuse expérience la semaine dernière à Anfield (2-0). Si son plan de jeu était franchement minimaliste, le club espagnol s'est surtout heurté à un véritable mur rouge. Il n'est quasiment jamais parvenu à se sortir du pressing infernal des Reds. Et les rares fois où elle y est parvenue, la formation d'Unai Emery a systématiquement buté sur la charnière anglaise. Au sein de laquelle un homme a retrouvé tout son rayonnement : Virgil van Dijk.

Le Néerlandais avait cruellement fait défaut au club de la Mersey la saison passée. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en octobre 2020, le Néerlandais avait laissé un grand vide dans la défense de Liverpool. La perméabilité des Reds, qui avaient concédé 42 buts sur l'ensemble du championnat, était l'une des raisons majeures pour expliquer l'incapacité des hommes de Jürgen Klopp à lutter avec Manchester City dans la course au titre. La saison précédente, Liverpool avait terminé champion avec la meilleure défense d'Angleterre (33 buts).

La vérité des chiffres

L'arrière-garde des Reds affiche des chiffres qui correspondent mieux à ses standards défensifs depuis l'été dernier. Avec 22 buts concédés, ils ne sont devancés que par Manchester City dans ce domaine (21). La solidité retrouvée de Liverpool est particulièrement nette en 2022. Sur les 14 matches de championnat disputés depuis le début de l'année civile, l'équipe de Klopp a signé 10 clean-sheets et n'a encaissé que 6 buts. Cette solidité s'est confirmée sur la demi-finale aller de Ligue des champions contre Villarreal, durant laquelle les Espagnols n'ont adressé qu'un tir sur le but d'Alisson.

"Le quadruplé n'a rien d'utopique" : Liverpool, une belle tête de favori

La force défensive de Liverpool est d'abord collective. C'était criant contre le sous-marin jaune. L'intensité exceptionnelle mise par les Reds dans le pressing et le contre-pressing a permis des récupérations du ballon très hautes sur le terrain et considérablement limité l'exposition de la défense anglaise. Van Dijk est d'ailleurs le premier à le reconnaître. "On est sur une bonne période, on est tous solidaires et on essaie de continuer comme ça, disait le Néerlandais après la victoire contre Villarreal. La quantité de travail qu'ils mettent sur le terrain est incroyable."

Proche de son niveau de 2019

Mais ce n'est pas une coïncidence si Liverpool a retrouvé cette solidité depuis le retour de van Dijk. Après 255 jours sans compétition, le Néerlandais a eu le mérite de retrouver rapidement son rythme et de monter en puissance au fil de la saison. Il n'est vraiment pas loin d'être revenu au niveau qui lui avait permis de terminer à la deuxième place du classement du Ballon d'Or 2019. Symboliquement, il figure parmi les joueurs les plus dominants dans les airs. Seuls Jules Koundé (4,6) et Gerard Piqué (4,4) font mieux que lui (3,9) au nombre de duels aériens remportés par match en Ligue des champions cette saison. Et son impact dans l'animation offensive, notamment dans le jeu long, est un atout fort pour les Reds.

Comment van Dijk a ravivé la flamme… offensive de Liverpool

Cela témoigne de la forme optimale affichée par van Dijk. Son retour au premier plan est toujours plus net. "On le voit sur chacun de ses mouvements, estimait Klopp après la victoire contre Burnley (0-1) en février. Je dirais que c'est le timing idéal pour la partie décisive de la saison qui commence maintenant. Pourvu que ça dure." "Je ne sais vraiment pas ce que Liverpool ferait sans van Dijk, affirmait pour sa part Garth Crooks, ancien joueur désormais consultant pour la BBC, après le succès des Reds face à Everton la semaine passée (2-0). C'est le seul joueur qui a réussi à garder son calme dans ce derby de la Mersey, quand tous les autres ont semblé perdre leurs nerfs."

La force tranquille de Liverpool

C'est aussi cela, la plus-value essentielle apportée par van Dijk à Liverpool. Il a de nouveau ce rayonnement essentiel pour les Reds, cette autorité naturelle et cette sérénité communicative. Une force tranquille qui rejaillit sur tous ses partenaires et bonifie l'ensemble du collectif mis en place par Klopp, mais aussi ses individualités. Les exemples sont nombreux sur la globalité de son parcours sur les bords de la Mersey, mais le plus parlant de cette saison est probablement Ibrahima Konaté. Arrivé l'été dernier de Leipzig, le jeune défenseur franco-malien s'est adapté à vitesse grand V aux exigences de Liverpool et la présence de van Dijk à ses côtés n'y est vraiment pas étrangère.

VVD n'est pas la seule individualité forte des Reds. Mais il ne s'en détache pas moins comme le garant de leur réussite au regard des difficultés rencontrées par la formation de Jürgen Klopp en son absence la saison passée, et de son renouveau en sa présence cette saison. Il est ce phare essentiel pour guider Liverpool vers les objectifs les plus ambitieux. Sans lui, ce fameux quadruplé dont rêve le public d'Anfield resterait certainement au stade de l'utopie. Avec lui, ce rêve peut devenir une réalité.

Comment Liverpool est devenu un monstre sans faille apparente

