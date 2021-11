Michael Carrick a tenté de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Telles, Martial et van de Beek, boudé par Solskjaer depuis son arrivée cet été, titulaires, Bruno Fernandes et Rashford sur le banc : pour sa première sur le banc de touche, en Ligue des champions à Villarreal, Michael Carrick a posé sa signature. Mais ce sont finalement les veilles ficelles qui ont sauvé Manchester United. Les Red Devils ont pris une autre allure quand Rashford et Bruno Fernandes sont entrés en jeu et c'est, évidemment, Cristiano Ronaldo qui a ouvert la voie du succès (0-2).

Déjà une habitude pour celui qui est revenu au bercail cet été. "Dans les grands matches, quand on a vraiment besoin d'un but, il répond présent, a salué Carrick. Il a cette mentalité, cette froideur qui lui permettent de ne pas rater d'occasion." Le nouveau coach a aussi tenu à saluer la performance du second buteur, Jadon Sancho. L'ancien joueur de Dortmund n'est que l'ombre de lui-même depuis son arrivée cet été. Ce premier but devrait le libérer : "Je sais à quel point il aime le ballon et à quel point il aime essayer de faire bouger les choses. Il a montré une autre facette ce soir."

Je lui ai envoyé un texto

Alors au moment de revenir sur cette victoire capitale, qui a permis aux Anglais de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions, le bizuth a tout de suite eu une pensée pour Ole-Gunnar Solskjaer, mis à la porte ce week-end : "Je lui ai envoyé un texto à la fin du match pour lui dire que je pensais à lui et que ce résultat lui appartenait, a fait savoir un Carrick très élégant. Ce n'est pas ma victoire, c'est celle d'Ole. Je sais qu'il n'est pas ici mais il sait que je pense à lui, que je lui souhaite de belles choses. Et je suis sûr qu'il sera ravi de voir que les garçons ont gagné." Un bel hommage alors que ni les joueurs ni le board de MU ne voulaient se séparer du Novégien. Mais la situation devenait intenable et Manchester n'avait plus le choix.

