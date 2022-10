C'est un problème que Christophe Galtier avait vu venir de loin. Et qui touche maintenant le Paris Saint-Germain de près. Le 30 juillet dernier, à la veille du premier match officiel de la saison, le technicien parisien évoquait, déjà, l'importance de la gestion du groupe et des organismes, dans une saison pas comme les autres car coupée par la Coupe du monde. À l'époque, l'entraîneur avait utilisé le sujet pour affirmer son autorité , et laisser entendre qu'il n'aurait aucun problème à se passer, de temps à autres, de l'une des ses trois superstars Mbappé, Neymar, Messi.

La suite a démontré qu'il a été capable de tenir parole. Ce qui ne veut pas dire que le problème de fond a été résolu. Alors que Lionel Messi, touché au mollet, est forfait pour la réception du Benfica ce mardi soir en Ligue des champions, et que Presnel Kimpembe est lui aussi toujours indisponible, Christophe Galtier ne dispose que de très peu d'options pouvant compenser les manques sans affecter de manière significative la compétitivité de son onze.

Le constat est devenu évident, samedi, lors du déplacement à Reims, où le coach parisien a modifié plus de la moitié de son équipe-type, soit pour offrir du repos à certains indiscutables (Neymar, Hakimi, Vitinha) soit pour remplacer des blessés (Kimpembe, Nuno Mendes, Messi).

Ruiz, Soler, Ekitike et le cap des 300 minutes

Résultat : les joueurs de rotation n'ont pas franchement fait oublier les habituels titulaires. "Il y avait beaucoup de changements dans notre onze de départ et cela a généré un manque de repères en première période, a concédé Galtier après coup. En seconde, les choses ont été plus intéressantes."

Après "seulement" deux mois et demi de compétition, le fossé entre les onze ou douze joueurs majeurs et les hommes de rotation est déjà considérable. Parmi Pablo Sarabia, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler et Hugo Ekitike, cinq recrues estivales, aucun n'a atteint les 300 minutes de jeu (c'est-à-dire 23 minutes par match en moyenne) depuis le début de la saison, Ligue 1 et Ligue des champions confondues.

Pas étonnant, donc, que ces joueurs manquent encore cruellement de rythme et d'automatismes. Pour autant, la part de responsabilité de Christophe Galtier n'est pas entière. Les limites d'un effectif mal fagoté l'empêchent encore d'optimiser la rotation.

En défense, les possibilités sont restreintes puisque le milieu de terrain de formation, Danilo Pereira, est le quatrième défenseur de l'effectif, le troisième en l'absence de Kimpembe. À droite, Nordi Mukiele n'est pas franchement à l'aise avec le rôle de piston. En pointe, Hugo Ekitike est encore jugé trop vert pour faire respirer Kylian Mbappé. À tel point que l'attaquant tricolore a dû être aligné samedi, même malade, alors que les retrouvailles de la jeune recrue avec son ancien club, entre deux matches de C1, offraient un cadre assez favorable.

Tout ne se passe pas comme prévu

Le club de la capitale et son entraîneur sont également confrontés aux limites d'un schéma tactique unique mais aussi plus difficile à appréhender pour des recrues qui, pour beaucoup, furent des opportunités saisies; bien plus que des pièces d'un puzzle bien pensé. Hormis Fabian Ruiz, relativement à l'aise dans l'entrejeu, Carlos Soler ou encore Renato Sanches - lui aussi blessé, par ailleurs - rencontrent plus de difficultés pour s'adapter à toutes les exigences du 3-4-3.

À un peu plus d'un mois de la Coupe du monde, la marge de manœuvre de Galtier n'est absolument pas celle qu'il avait prévue ou, du moins, imaginée parmi ses projections les plus optimistes. En Ligue 1, l'inattendue compétitivité de Lorient, Marseille et Lens l'empêchent de donner de l'air à son onze. "On essaie d'anticiper sur le calendrier, avec l'enchaînement des matches mais aussi les voyages des joueurs en sélection, assurait-il au micro de Prime Vidéo, avant la trêve. Mais après, il y a la réalité de la situation."

La rencontre face à Brest, il y a tout juste un mois, avait donné une idée de ce qui sépare la théorie de la pratique. "Ma réflexion était de mettre la meilleure attaque, avec notre trio, pour essayer de creuser l'écart rapidement et de faire les changements beaucoup plus tôt dans le match", avait révélé Galtier.

Son équipe pas vraiment inspirée et bousculée par une vaillante équipe bretonne, le technicien avait dû revoir ses plans. Neymar et Mbappé n'avaient quitté la pelouse qu'à une petite quinzaine de minutes de la fin du match. La gestion du temps de jeu des trois superstars, capitale d'un point de vue physique, l'est aussi sur un aspect purement politique. Comme si la tâche n'était pas suffisamment complexe comme ça.

