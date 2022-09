Kylian Mbappé ne vient jamais en conférence de presse par hasard. Lorsqu'il se présente face aux journalistes avant un match, comme ce fut le cas ce lundi à la veille du choc de Ligue des champions face à la Juventus , c'est souvent pour faire passer des messages, éclaircir certains sujets, lever des doutes ou les trois à la fois. Au cœur de plusieurs débats depuis le début de la saison, l'attaquant du Paris Saint-Germain a donc fait le point avec, comme à son habitude, une maîtrise totale des codes de communication. Morceaux choisis.

Ad

Sur l'affaire Pogba : "Confiance en mon coéquipier"

Ligue des champions Après l'avion, le "char à voile" ? Galtier ironise sur les moyens de transport du PSG IL Y A UNE HEURE

France Info - que le milieu de terrain de la Juventus avait fait appel à un marabout pour jeter un sort à Mbappé, le buteur a choisi de faire confiance à son partenaire en équipe de France après avoir échangé avec lui par téléphone. Notamment pour protéger les Bleus. Même si son langage corporel et les mots choisis ont laissé poindre une pointe d'agacement. Le contexte : Son nom a été cité dans les étranges révélations promises sur les réseaux sociaux par Mathias Pogba , frère de Paul. Alors que l'aîné du champion du monde a sous-entendu - après des informations diffusées par- que le milieu de terrain de la Juventus avait fait appel à un marabout pour jeter un sort à Mbappé, le buteur a choisi de faire confiance à son partenaire en équipe de France après avoir échangé avec lui par téléphone. Notamment pour protéger les Bleus. Même si son langage corporel et les mots choisis ont laissé poindre une pointe d'agacement.

Affaire Pogba : Quelle(s) conséquence(s) pour les Bleus ?

Ce que Mbappé a dit : "Je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Paul m'a appelé et m'a donné sa version des faits. A l'heure où je parle, c'est sa parole contre celle de son frère donc je vais faire confiance à mon coéquipier. C'est aussi dans l'intérêt de la sélection, on a une grande compétition devant nous. Il est déjà dans certains problèmes. Ce n'est pas le moment d'en rajouter. On va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça."

Les penalties ? "Il n'y a pas de problème avec ça"

Le contexte : C'était la première épine dans le pied de Christophe Galtier. Le 13 août dernier, lors du large succès face à Montpellier (5-2), des tensions étaient apparues entre Mbappé et Neymar après que le Brésilien a choisi de se charger d'un penalty alors que l'attaquant tricolore, qui en avait manqué un premier, avait réclamé une deuxième chance.

Depuis, Christophe Galtier et la direction parisienne ont remis les choses à plat . Et les joueurs eux-mêmes ont rectifié le tir deux semaines plus tard face à Monaco. Le buteur des Bleus l'a assuré : en cas de penalty face à la Juventus ce mardi, il n'y aura pas de friction. Même s'il est bien le tireur attitré.

Le Real pour rester roi, le PSG et City en embuscade : nos favoris pour la Ligue des champions

Ce que Mbappé a dit : "Il y a toujours une discussion. Il faut voir comment ça se passe durant le match. On n'est pas fermés. Si le match fait que Neymar tire, il tirera. Sinon ce sera moi. Être désigné numéro un ne veut pas dire que tu tires tous les penalties. Il faut savoir partager le gâteau et mettre de l'eau dans son vin, surtout avec trois joueurs comme ça. C'est aussi une question de sensation. Il n'y a pas de problème avec ça."

Sa relation avec Neymar ? Tiède

Le contexte : Après l'affaire du penalty, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar a été épiée, décortiquée et analysée. Si les deux attaquants semblent moins proches que par le passé, notamment aux entraînements, c'est tout simplement parce que leur entente est en constante évolution. Avec des périodes creuses. Et d'autres plus chaleureuses.

Al-Khelaïfi présent, Vitinha à part : l'entraînement du PSG à la veille du match contre la Juventus

Ce que Mbappé a dit : "On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, où il y a parfois des moments plus froids, parfois plus chauds. Il y a des moments où l'on se parle moins. Mais il y a beaucoup de respect. Quand tu as deux joueurs aux caractères forts, la vie n'est pas linéaire. C'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain."

Mbappé et ses sorties en cours de match : " Si vous pensez que quand je vais sortir, j'aurai la banane…"

Le contexte : Kylian Mbappé veut jouer chaque minute de chaque match disputé par son club. Ce n'est pas nouveau. Pourtant, l'attaquant pourrait être plus régulièrement remplacé que par le passé, Christophe Galtier ayant émis le souhait de préserver, autant que faire se peut, ses forces vives. C'est la raison pour laquelle le coach parisien a remplacé le joueur de 23 ans, samedi face à Nantes, peu après l'heure de jeu, alors qu'il avait déjà inscrit deux buts.

Mbappé est sorti visage fermé et tête basse et n'a visiblement pas apprécié de ne pas disputer l'intégralité du match. C'est ce qu'il a confirmé ce lundi, ajoutant qu'il accepterait toujours les décisions de son entraîneur. Même si cela est difficile…

Coincé à Manchester, privé de C1 : A quelle saison doit s'attendre Ronaldo ?

Ce que Mbappé a dit : "Il faut accepter et prendre du recul, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous, les attaquants surtout, on veut toujours marquer et laisser notre empreinte. Le coach, lui, a un œil plus global. Il faut aussi faire confiance. S'il pense que la meilleure solution est de nous sortir, à nous de l'écouter. On se rangera derrière lui. Mais si vous pensez que quand je vais sortir, j'aurai la banane… eh bien non. Mais j'accepterai chaque décision de l'entraîneur."

Paris, favori ? Oui mais…

Le contexte : Une fois de plus, et cette fois-ci peut-être plus que les précédentes, le Paris Saint-Germain fait partie des favoris à la victoire finale en Ligue des champions. La prolongation de contrat de Kylian Mbappé y est pour beaucoup. Le Français est resté pour gagner la plus prestigieuse des compétitions européennes mais les expériences récentes incitent à plus de prudence. Le mercato réalisé par certains autres grands clubs également.

Quel est le plus gros craquage de l'été ?

Ce que Mbappé a dit : "Moi je veux toujours gagner. Tout le monde le sait. Mais il y a une vérité : la C1 est très difficile. Les grandes équipes se sont renforcées. Beaucoup sont prêtes et armées pour gagner. On va tout donner. Bien sûr, on part avec l'ambition de toujours gagner."

Ligue des champions Pas de retrouvailles avec le Parc : Di Maria absent du groupe de la Juventus IL Y A 4 HEURES