"J'ai vu des séquences merveilleuses". Ruud van Nistelrooy avait le sourire radieux samedi au moment de se présenter en conférence de presse après la victoire de son PSV face au FC Emmen (4-1). L'entraîneur avait décidé de lancer son armée juvénile pour reposer ses cadres avant le match retour face à Monaco mardi (20h30, 1-1 à l'aller). Ancien entraîneur de l'équipe de jeunes, l'ancien avant-centre de Manchester United a bien l'intention de mettre en avant le vivier local, à l'image de Ki-Jana Hoever ou de Johan Bakayoko.

Mais un joueur était plus scruté que les autres : Xavi Simons. Parce qu'avec lui, les attentes sont forcément plus élevées que pour les autres. Et parce qu'il ressemble à l'une des curiosités de la saison aux Pays-Bas, pays de naissance du jeune homme qui n'a encore jamais vraiment vu cette pépite en action. Exilé très tôt en Espagne, érigé en star de la Masia lors de sa formation au Barça , bête marketing couvée par Mino Raiola, Simons est avant tout un joueur qui ne demande qu'à grandir. A la vue de sa première titularisation, les graines semées sont alléchantes.

Pour son âge, il est déjà au-dessus

Avec ses dreadlocks blondes dansant joyeusement et sa posture à première vue quelque peu frêle, Simons est d'abord associé au beau jeu mais il a aussi montré une autre facette de son jeu samedi soir", écrivait ainsi Un créateur de bon goût", résumait AD dans Face au FC Emmen, il se sera signalé par une passe décisive mais surtout une activité constante pendant 90 minutes, obtenant déjà sa première distinction d'homme du match. Pour les suiveurs du PSV, le gamin a quelque chose d'autre. "", écrivait ainsi le Telegraaf dimanche . "", résumait AD dans son compte-rendu de match . Une semaine plus tôt, Simons avait inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la démonstration face à l'Ajax Amsterdam (5-3) en Supercoupe des Pays-Bas.

"Tout le monde attend de lui qu'il fasse la différence avec le ballon, estimait van Nistelrooy après coup auprès de Voetbal International. Il peut le faire avec sa technique et il a les qualités pour choisir la bonne zone. Mais on a aussi vu qu'il est très rapide dans les duels. […] Quand Xavi perd le ballon, il switcher très rapidement. Il a des qualités fantastiques. Il sait ce qu'il veut. Il a déjà vécu deux fois à l'étranger et il a emmagasiné cette expérience avec lui. Pour son âge, il est déjà au-dessus."

Avant de signer au PSV, j'ai beaucoup parlé avec l'entraîneur, expliquait l'intéressé au moment de son arrivée Il a été très clair en me disant ce qu'il attendait de moi : créer le danger en évoluant juste derrière l'attaquant de pointe." Face à Monaco, il pourrait donc évoluer en soutien de Luuk de Jong, dont les qualités de finition réclament un passeur à la hauteur. Pour son âge, il a surtout besoin de jouer. En l'état, son choix de quitter le PSG pour rejoindre le PSV s'entend complètement . ", expliquait l'intéressé au moment de son arrivée auprès d'ESPN ." Face à Monaco, il pourrait donc évoluer en soutien de Luuk de Jong, dont les qualités de finition réclament un passeur à la hauteur.

Ruud van Nistelrooy félicite Xavi Simons Crédit: Getty Images

Plus de followers que son club

A Eindhoven, c'est aussi le service marketing qui ne s'attendait pas à une telle retombée, au point de talonner l'Ajax depuis le début de saison sur les interactions sur les réseaux sociaux. Pas besoin de chercher l'explication bien longtemps. Avec ses 4,2 millions d'abonnés à lui seul sur Instagram, il dépasse très facilement le total de son club (667k). La popularité à l'heure des réseaux a ses raisons que le compteur de matches en pro ignore encore. Même lui semble presque surpris d'une telle médiatisation. "C'est fou, rigolait-il auprès d'ESPN. Peut-être est-ce dû à mon football ou à mes cheveux ? Je ne sais pas. C'est fou d'avoir plus de followers que le club, parce que c'est vraiment un grand club. Moi, je viens d'avoir dix-neuf ans, je suis sur le point de commencer ma carrière…"

Ces dernières heures, certains dans le vestiaire d'Eindhoven sont venus lui demander son avis sur Monaco, une équipe "physique", selon lui. Peut-être ont-ils un peu vite oublié qu'il n'avait cumulé que onze matches avec l'équipe première du PSG en trois saisons. Quelque chose nous dit que ce total devrait largement augmenter du côté du Philips Stadion. Histoire d'enfin savoir ce que ce gamin si prometteur a sous les crampons.

Xavi Simons sous le maillot du PSV Crédit: Getty Images

