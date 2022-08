Il a manqué un souffle de réussite. Les Monégasques pourront s’en vouloir. Mal entrés dans leur partie face au PSV Eindhoven en barrage de la Ligue des champions, mardi, les joueurs de l’AS Monaco ont subi en première période, jusqu’à encaisser un but, avant de se reprendre en seconde mi-temps et d’aller chercher un match nul “frustrant” (1-1), selon les mots de Youssouf Fofana au micro de Canal+.

“Il est complètement frustrant parce que si je me refais le match, ils ont deux ou trois situations, ils ont dû en mettre une. Et nous, on en a beaucoup plus qu’eux, a relaté le milieu de terrain monégasque, auteur d’un poteau (88e). Après, il faut concrétiser, ils ont été réalistes. On a essayé de l’être aussi en seconde période, ce serait bien de le faire sur les deux mi-temps mais on a bien réagi. Je pense qu’on mérite ce petit but à la fin.”

En termes statistiques, il est vrai que l’ASM a plus souvent tiré au but (13) que le PSV Eindhoven (7) sans pour autant cadré plus de frappes (2 contre 2). Le mieux est effectivement arrivé en seconde mi-temps, notamment grâce à un regain d’énergie qui a déstabilisé les Néerlandais. “Le public nous a beaucoup beaucoup poussés depuis le début du match et ils ont joué un très gros rôle. Mais c’est vrai que, physiquement, on a pris le dessus, on l’a senti”, a poursuivi Fofana.

"Je reste un peu sur ma faim, mais j'éprouve un grand sentiment de fierté car on a fait un bon match. On méritait de l'emporter”, a abondé Axel Disasi. "A la pause, on était déçus de rentrer avec un but de retard. On trouvait que ce n'était pas mérité. Le coach a dit qu'il fallait continuer à jouer, à être positif. On s'est senti mieux. Mais on n'a pas d'avantage. Chaque match a son histoire."

Désormais, les Monégasques auront la lourde tâche d'aller s'imposer, mardi, soir, en terres néerlandaises s'ils souhaitent intégrer le tableau principal de la Ligue des champions. "Je pense que le PSV sera plus offensif qu'aujourd'hui. J'ai entendu qu'il y aura un stade plein, avec beaucoup de supporters, et je les connais pour savoir que ce sont des passionnés", a expliqué l'ntraîneur monégasque Philippe Clément.

"On sait que ce sera très compliqué là-bas. On connait ce stade et son ambiance. L'équipe qui sera la plus concentrée, qui fera le moins d'erreurs et qui sera la plus audacieuse se qualifiera. Il faudra aller chercher la chance", a assuré Disasi, comme son coach. La chance et l'adresse devant le but.

