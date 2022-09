C'est l'été 2012. Un an après avoir pris le contrôle du PSG, QSI enclenche la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Les noms les plus ronflants sont annoncés du côté de la capitale. Paris vient déjà de signer un joli coup en recrutant Thiago Silva, le patron de la défense de l'AC Milan. En ce 18 juillet, la direction parisienne frappe encore plus fort : Zlatan Ibrahimovic est présenté en grande pompe. L'amphithéâtre du Parc des Princes est plein à craquer pour les premiers mots de la star suédoise. Une autre recrue passe avant lui. C'est Marco Verratti. Un gamin de 19 ans totalement méconnu du grand public. Un simple amuse-bouche pour les médias avant de savourer le festin Ibra.

Marco Verratti et la Juventus, une grande histoire (Visuel : Quentin Guichard) Crédit: Eurosport

C'était un sacré tour de force du PSG d'attirer Thiago Silva et Ibrahimovic en Ligue 1. C'en était un, aussi, d'arracher Verratti à son Italie natale. Il n'y avait pas grand monde sur la Botte pour l'imaginer quitter le pays aussi vite. Il sortait d'une saison éblouissante à Pescara. Avec ses copains Ciro Immobile et Lorenzo Insigne, il venait de guider le club vers une accession en Serie A. Verratti avait les ténors de l'élite à ses pieds. Naples avait déjà obtenu un accord avec les dirigeants du club des Abruzzes. Mais l'avenir du milieu de poche semblait plutôt se situer à l'opposé du pays.

Il était fan de la Juve

La Juventus Turin avait tout planifié. La Vieille Dame venait de se replacer au sommet du football transalpin en remportant son premier Scudetto depuis la sombre histoire du Calciopoli qui lui avait valu une relégation en Serie B. Elle veut préparer l'avenir. Et notamment la succession d'Andrea Pirlo, débarqué libre de l'AC Milan un an plus tôt. Le maestro rayonne encore de tout son éclat dans l'entrejeu, mais il a déjà 33 ans. La direction turinoise lui cherche une doublure, jeune, qui pourra apprendre aux côtés du maître avant de devenir à son tour le patron du milieu bianconero.

Verratti coche toutes les cases. Il est alors l'une des étoiles montantes du football italien. Il a déjà une panoplie assez complète pour endosser le costume de "regista", ce rôle de meneur de jeu reculé devant la défense tant magnifié par Pirlo. Et, cerise sur le gâteau, il supporte la Juventus depuis sa plus tendre enfance. Le mariage entre Verratti et la Vieille Dame tombe sous le sens. Il semble même inéluctable. Un peu trop, peut-être, aux yeux de la direction des Bianconeri. Quand Paris formule une offre de 12 millions d'euros à Pescara pour enrôler son joyau, elle décide de ne pas s'aligner.

"La Juve me parlait d'avenir, le PSG du présent"

La Juventus vient de manquer son rendez-vous avec Verratti. Et de le servir au PSG sur un plateau. "Naples avait un accord avec les dirigeants de Pescara mais Marco a refusé, racontait l'ancien agent du joueur, Donato Di Campli, dans les colonnes de L'Equipe en 2021. Il ne voulait pas non plus rejoindre le Paris Saint-Germain. A ce moment-là, il avait un accord avec la Juventus. Le PSG a fini par gagner cette course parce qu'il était prêt à payer la somme demandée par Pescara. Il croyait vraiment en Marco, et la présence de Leonardo (directeur sportif du PSG à l'époque, NDLR) a aussi été importante. Tout ce que Marco a demandé, c'est de pouvoir regarder les matches de Pescara à la télévision."

Verratti a dû se résoudre à l'idée de rejoindre le PSG. Il s'est vu réaliser son rêve de porter les couleurs de la Juventus. "En juin (2012, NDLR), le transfert était quasiment acté, disait-il dans La Gazzetta dello Sport, quelques semaines après son arrivée à Paris. La Juventus ne voulait pas payer parce que je venais de Serie B. Paris est arrivé avec une belle offre et j'étais intéressé par le projet. La Juventus me parlait de l'avenir, le PSG du présent." La présence de Pirlo aurait fatalement limité son temps de jeu à la Juve. "C’était inévitable, expliquait Verratti. Mais j'étais prêt à jouer. Et au PSG, ils m'ont fait sentir que j'étais au centre du projet."

L'acte manqué n'a pas été rattrapé

Il l'est toujours, dix ans plus tard. Pourtant, la Juventus est revenue à la charge. Il y a eu les murmures d'un éventuel échange avec Paul Pogba en 2015. Il y a eu l'incroyable été 2017, quand la Vieille Dame se tenait en embuscade pendant que le FC Barcelone faisait le forcing pour convaincre Verratti de quitter le PSG. Il y a enfin eu les rumeurs d'un échange avec Miralem Pjanic en 2020, avant que l'ancien Lyonnais ne rejoigne finalement le Barça. Le club turinois a tenté plusieurs fois de rattraper son acte manqué de 2012. En vain.

Ce rendez-vous avec la Juve, Verratti va finalement y avoir droit. Pas comme il l'envisageait il y a dix ans. Mais sous ce maillot du PSG qu'il va porter pour la 386e fois de sa carrière. Le "Petit Hibou"aurait pu devenir l'homme fort du milieu de la Vieille Dame, il s'est imposé depuis longtemps comme celui du club de la capitale. Il l'a toujours été, dans un secteur parfois dépeuplé et souvent dépourvu de qualité ces dernières années avant la révolution parisienne de cet été. Mais, dix ans plus tard, il reste encore ce patron que le PSG espérait quand il avait parié sur ce jeune espoir recruté au milieu des stars. La Juve n'avait pas osé le tenter. Elle peut le regretter.

