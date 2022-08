Le Benfica Lisbonne, Le Maccabi Haïfa et le Viktoria Plzen ont obtenu mardi soir leur billet pour la phase de poules de la Ligue des champions en remportant leur barrage d'accession à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ils ont respectivement écarté les Ukrainiens du Dynamo Kiev (3-0, aller 2-0), les Serbes de l'Etoile rouge de Belgrade (2-2; 3-2) et les Azerbaïdjanais de Qarabag (2-1; 0-0).

Ad

La qualification des Portugais entraîne automatiquement, du fait de leur coefficient UEFA respectif, le reversement de l'Olympique de Marseille dans le chapeau 4 pour le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions , prévu jeudi. Le Benfica, éliminé en quart de finale de la dernière Ligue des champions par Liverpool, a confirmé son succès obtenu mercredi dernier à l'aller contre le Dynamo Kiev (2-0) en l'emportant 3-0 dans son stade La Luz.

Ligue des champions PSG, OM, Barça... L'UEFA prête à sévir pour non-respect du fair-play financier ? IL Y A 12 HEURES

Otamendi sur corner (27e), Rafa Silva (40e) et David Neres, d'une belle frappe enroulée pied gauche dans la foulée (42e), ont été les trois buteurs qui ont mis fin au rêve de C1 des Ukrainiens, dont le championnat a repris mardi, malgré l'invasion russe. L'attaquant du Benfica Gonçalo Ramos, auteur de 4 buts en 4 matches de tours préliminaires, est sorti le visage ensanglanté après un choc avec Rafa Silva (51e).

Plzen a renversé la vapeur

Les Israéliens du Maccabi Haïfa ont de leur côté obtenu leur qualification dans les arrêts de jeu sur la pelouse des Serbes de l'Etoile rouge de Belgrade après un but contre son camp du milieu Milan Pavkov (2-2, 5-4 en cumulé). D'abord menés, les Tchèques du Viktoria Plzen ont, eux, renversé la vapeur et aussi validé leur ticket pour la C1 en s'imposant à domicile (2-1) face aux Azerbaïdjanais de Qarabag (0-0 à l'aller).

Les perdants des barrages, dernière étape avant la Ligue des champions, sont reversés directement en Ligue Europa. Mercredi, les matches retour des trois autres barrages opposeront le Dinamo Zagreb à Bodo/Glimt (0-1 à l'aller), Trabzonspor à Copenhague (1-2) et le PSV Eindhoven aux Glasgow Rangers (2-2).

(Avec AFP)

Ligue des champions Ligue des champions - date, heure, chaîne, chapeaux... Où et quand suivre le tirage au sort ? HIER À 14:44