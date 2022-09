Une scène de chaos avant même le coup d’envoi. Jeudi dernier, l’Allianz Riviera, habituel stade de football de l’OGC Nice, s’est mué en théâtre d’horreur alors que les Aiglons s’apprêtaient à recevoir Cologne en Ligue Europa Conference, avec un bilan de 18 blessés, dont un passé près de l’irréparable. Moins d'une semaine plus tard, il est à craindre que de nouveau débordements ternissent le match de Ligue des champions de l’Olympique de Marseille face à l’Eintracht Francfort, mardi.

"J’invite les supporters à ce que ce soit une fête du football, que ce soit un exemple de soutien des supporters, car ce sera non seulement suivi partout en France mais aussi suivi à travers le monde, a déclaré l’entraîneur de l'Olympique de Marseille Igor Tudor en conférence de presse, lundi. Donc il faut vraiment que les supporters réussissent à soutenir le club et à montrer que ce sont de bons supporters, qu’il n’y a pas de problème. Mais je suis sûr que tout se passera bien. J’espère que ce sera une belle fête pour toutes les familles et pour tout le monde."

Pourtant, entre supporters français et allemands, les liens sont déjà bien trop dégradés pour ne pas redouter une nouvelle soirée de l’effroi. Pour leur deuxième match de C1 cette saison, les Marseillais devraient ainsi accueillir plus de 3300 fans de Francfort, selon les chiffres officiels du club. Un nombre déjà conséquent mais que la préfecture des Bouches du Rhône a d’ores-et-déjà rehaussé à 5000 en comptant ceux qui devraient se trouver aux abords du stade niçois.

Des arrêtés préfectoraux

En théorie, un tel amas de personnes ne pourra se réunir. Face à la crainte de nouveaux heurts, la préfecture a publié trois arrêtés dans ce sens et va se baser sur un "dispositif de sécurité renforcé". Le premier texte interdit purement et simplement la présence de "toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Eintracht Francfort" aux alentours du stade Vélodrome. Ensuite, les détenteurs de billets pour la rencontre seront accompagnés jusqu’à la Place de la Joliette afin d’être regroupés et emmenés en car directement dans le parcage visiteurs.

Par ailleurs, aucun cortège ne pourra défiler dans les rues de la cité phocéenne. La vente à emporter d’alcool sera, elle, proscrite mardi de 14h à 21h dans les 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements de Marseille. Enfin, la préfecture interdit à tout supporter allemand de stationner et de circuler sur la voie publique dans ces mêmes arrondissements entre le mardi 12 septembre à 12h et le mercredi 13 septembre à 2h.

On n'est pas tranquille

La préfecture assure avoir "bien tiré les leçons des précédents matches (où des affrontements éparses aviaent eu lieu, NDLR) et a mobilisé des forces supplémentaires conséquentes", a fait valoir auprès de l'AFP une source proche du dossier.

Dans l’enceinte même du stade, 1200 personnes seront dédiées à l’organisation et à la sécurité, plus un déploiement d'éléments des forces de l'ordre estimé à 500 ou 600 hommes, ainsi que des professionnels ayant l’habitude d’agir face au hooliganisme. Si un tel dispositif a été pensé, c’est en partie car la rencontre est placée sous haut degré de dangerosité. La Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme l’aurait d’ailleurs classée au niveau 5 (sur 5) de son échelle de risque sécuritaire, selon les informations de RMC Sport.

Des antécédents pour chacune des deux équipes

Si des heurts sont à craindre, c’est également car les deux clubs ont déjà été confrontés à des violences en marge de leurs matches. En avril dernier déjà, l'OM avait reçu au stade Vélodrome le PAOK Salonique pour une rencontre de C4. La ville avait alors subi le passage des supporters grecs ainsi que des actes de violence de la part de Marseillais. Plusieurs avaient été interpellés, notamment pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et tentative d’introduction de fumigène ou jet de projectile sur un bus.

A l’intérieur du stade, la pelouse avait disparu sous le brouillard laissé par les fumigènes. Puis, durant la partie, des sièges avaient volé en parallèle de mouvements de foule et d’affrontements verbaux et physiques entre supporters des deux clubs. "C’est une honte pour le football et votre ville de Marseille", avait alors estimé l’entraîneur du PAOK Salonique, Razvan Lucescu.

Quant à Francfort, les supporters du club allemand s'étaient fait remarquer lors d’une rencontre de Ligue Europa la saison dernière. En déplacement à Séville, ils étaient des dizaines de milliers à avoir fait le voyage et la ville andalouse avait alors connu des heurts entre fans allemands et écossais en marge de la finale de la C3 face aux Glasgow Rangers.

Face à la menace qui rôde, les autorités marseillaises ont décidé de mettre en place leur dispositif dès lundi, anticipant de potentielles arrivées allemandes la veille du match de Ligue des champions, voire dans la nuit. "On n'est pas tranquille, a appris à l'AFP une source au sein de l'OM. On veut tout faire pour éviter que ça se passe mal."Une nouvelle ombre plane sur le Vieux Port et son antre mythique, le Vélodrome.

