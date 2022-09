Igor Tudor a pris l'habitude de faire des choix forts depuis qu'il est l'entraîneur de l'OM. Le technicien croate n'a pas dérogé à ses habitudes pour le match face à l'Eintracht Francfort mardi au Stade Vélodrome, où Marseille sera sous pression après la défaite subie sur la pelouse de Tottenham (2-0) la semaine passée. Tudor a notamment renforcé son secteur offensif par rapport au déplacement à Londres. Dimitri Payet, laissé sur le banc en Angleterre, est ainsi titulaire en soutien d'Alexis Sanchez, de retour de suspension à aligné à la pointe de l'attaque olympienne.

Mattéo Guendouzi était attendu comme le troisième homme de l'animation offensive. Ce sera finalement Gerson, préféré à l'international français. Il y a moins de surprises sur le reste de la composition marseillaise. Samuel Gigot forfait et Chancel Mbemba suspendu, Eric Bailly, Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac composeront le trio défensif devant le gardien Pau Lopez. Jonathan Clauss et Nuno Tavares occuperont les couloirs, respectivement à droite et à gauche, tandis que Valentin Rongier et Jordan Veretout seront associés dans l'axe du milieu de terrain.

La compo de l'OM : Lopez - Bailly, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Gerson, Payet - Sanchez

