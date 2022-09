"Habemus delanterum !". Fumée blanche Avenida de Concha Espina ce 29 août : Iker Bravo est un nouvel attaquant du Real Madrid ! Catalan formé dans les rangs des catégories inférieures du FC Barcelone avant d’émigrer au Bayer Leverkusen, le joueur également suivi avec attention par l’Atlético de Madrid a finalement rejoint la Casa blanca. Un prénom de légende, un nom de petit prince : le natif de Sant Cugat del Vallès a tout pour plaire. Mais c’est avec le Castilla entraîné par Rául González Blanco qu’il étrennera son nouveau paletot.

Pas vraiment l’étoffe du 9 susceptible d’alléger le rythme de Karim Benzema, capitaine du champion d’Espagne et champion d’Europe, homme-orchestre à rendre jaloux Rémy Bricka. Une gestion qui interroge car elle perdure depuis de longs mois et pourrait s’avérer préjudiciable pour le club, mais aussi pour Didier Deschamps qui n’a vraiment pas besoin de ça en ce moment.

Benzema sans doublure : "L'obsession du Real pour Mbappé a empêché tout plan B"

Jean-Paul Belmondo sans Rémy Julienne

Jusqu’au début de la "préparation" express au Mondial qui ressemblera à une autoroute prise à contre-sens à bord d’un dragster, le Real Madrid doit disputer 16 matches. Et pour l’heure, seul Mariano Díaz est disponible au poste d’avant-centre. Disponible est d’ailleurs un bien grand mot pour un joueur qui peut se déguiser chaque année en sparadrap du Capitaine Haddock pour Halloween. Avec 392 maigres minutes réparties sur 11 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, l’Hispano-Dominicain de 29 ans est quantité négligeable. Ce nouveau mercato n’a pas permis de trouver preneur à l’ex-Lyonnais.

La tâche est manifestement ardue pour les dirigeants madridistas. Pour exfiltrer Luka Jovic, qui a coûté 63 millions d'euros à l’Eintracht Francfort en 2019, il a fallu littéralement l’offrir à la Fiorentina en payant une partie de son salaire pendant deux saisons et ainsi récupérer 50% à la revente. Et après plusieurs prêts successifs, Borja Mayoral a été vendu 10 millions d'euros à Getafe. Même Juanmi Latasa, 18 buts en 2021/2022 avec le Castilla, n’a pas été promu et a effectué ses grands débuts en Liga avec… Getafe contre Villarreal lors de la 2e journée (certes 1 seule minute mais c’est toujours plus que l’essentiel d’entre nous tous).

Alors que fut un temps, pas si éloigné, KB Nueve était continuellement discuté par la presse et l’afición, le voilà désormais sans rival ni doublure. Néanmoins, le Real Madrid était en recherche et avait visé très haut : Erling Haaland et surtout Kylian Mbappé, si proche et finalement si loin de Cibeles. Le nom clinquant paraissait somme toute compter davantage que la place sur le terrain. Au terme de ce mercato estival toujours beaucoup trop long, tandis que le club opère une transition générationnelle à certains postes, rien n’a bougé pour trouver une ombre au très probable futur Ballon d’Or.

Jamais remplacé, jamais usé ?

Sans Benzema, le blanc immaculé du Real Madrid pâlit et le flamboyant Santiago-Bernabéu devient la Place des Ternes. Par son jeu et désormais son leadership, KB9 entraîne dans son aspiration toute son équipe. Et quand son corps grince, il manque un temps au merengue pour sonner juste. Lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG, Carlo Ancelotti avait même aligné son talisman à peine revenu de blessure et pas encore complètement remis. Perdre 1-0 à la dernière minute avait été un authentique miracle, le premier d’une longue lignée.

"Pas de plan B au KB", telle semble être le leitmotiv assumé cette saison encore. Si Benzema est très rarement à l’infirmerie, il ne va pas en rajeunissant et il fêtera ses 35 ans le 19 décembre prochain, juste avant la finale de la Coupe du Monde. L’âge n’est qu’un chiffre… jusqu’à ce que le corps rappelle que non. Après la victoire acquise contre le Betis à domicile après 3 matches hors des bases vikingas, le Míster italien n’a pas sourcillé plus que d’ordinaire en assurant qu’il ne "tuerait" pas Benzema. En même temps, il n’a pas trop le choix, l’embarras étant bien plus puissant que le choix.

Quelle(s) alternative(s) ?

Pour offrir un repos nécessaire au Français, des ajustements seront à envisager à un moment ou à un autre. Mais lesquels ? Mariano n’a ni le jeu ni les capacités de Benzema. Eden Hazard ou Marco Asensio peuvent-ils évoluer en faux 9 alors que le Belge a disputé 39 minutes lors des deux premières journées et que le Majorquin, poussé tout l’été vers la sortie, s’est contenté de 7 minutes contre le Celta ? A moins que Vinicius Jr ou Rodrygo ne terminent les matches dans l’axe ? Aujourd’hui, la question ne se pose pas encore. Il n’y a d’ailleurs pas de question : Benzema a joué l’intégralité de la SuperCoupe d’Europe et des 4 premières journées de Liga. Pour l’heure, il en est à 3 buts mais un seul a été inscrit dans le jeu et son match contre les Verdiblancos aurait pu être plus probant.

Or entre l’état de forme d’Antoine Griezmann et son moindre temps de jeu à l’Atlético dû, peut-être, à une clause de son contrat, beaucoup plus sûrement au niveau de Joao Félix et Álvaro Morata, les soucis physiques persistants de N’Golo Kanté et l'affaire Pogba, Didier Deschamps n’a certainement pas envie de constater qu’Ancelotti a trop usé le physique du fils prodigue. Indispensable au Real Madrid aussi bien qu’en équipe de France, Karim Benzema est victime de son succès. Tout arrive à point pour qui sait attendre. Cependant, à l’aube de ce qui devrait être sa dernière Coupe du Monde (et seulement sa deuxième), KB9 aura à peine 10 jours pour recharger les batteries et être prêt pour affronter l’Australie le 22 novembre. Attention au court-circuit.

