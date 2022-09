Football

Comment juger Messi, Neymar et Mbappé ? "On a vu des écarts qu'on n'avait pas vus depuis le début de saison"

LIGUE DES CHAMPIONS - Décisifs et buteurs sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3), mercredi, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont cependant connu un match très compliqué pendant plus d'une heure. Comment expliquer cette prestation délicate de la "MNM" lors du succès du PSG ? Nos journalistes Vincent Bregevin et Cyril Morin en discutent dans le Débrief. [Réalisation : Simon Farvacque]

00:02:57, Hier à 22:53