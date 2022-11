Football

Crise en Liga, Letexier débarqué en L1 : comment résoudre la crise européenne de l'arbitrage ?

LIGUE DES CHAMPIONS - C'est une constante chaque week-end : les arbitres sont toujours plus critiqués et toujours plus isolés, aussi. Dans Tour d'Europe, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, nos chroniqueurs reviennent sur ce début de saison encore marqué par les polémiques d'arbitrage. Comment s'en sortir ? (Real : A.Thirion / Q.Guichard).

00:09:42, il y a une heure