"Il y a un mince espoir". En grand compétiteur qu'il est, Xavi veut encore y croire. Conscient aussi des conséquences désastreuses qu'un échec pourrait provoquer en Catalogne, l'entraîneur du Barça ne veut rien lâcher. Tant que l'affaire ne sera pas pliée, il veut voir ses Blaugrana tout tenter pour sauver le bateau catalan, qui peut faire face à une nouvelle petite catastrophe avec une deuxième élimination de rang dès la phase de groupes de la Ligue des champions. "On sait que ce sera très compliqué", prévient cependant Xavi avant un duel face à l'ogre Bayern Munich.

Après le match nul concédé face à l'Inter (3-3) qui avait suivi deux revers sur la scène européenne, le FC Barcelone est au bord du gouffre. Les Blaugrana sont dépendants du résultat de l'Inter Milan. Si le club milanais bat le Viktoria Plzen ce mercredi à domicile (18h45), le club catalan sera automatiquement éliminé de la course aux huitièmes de finale de la C1. "On n'a plus notre destin entre nos mains", a encore regretté Xavi avant de prévenir : "Quoiqu'il arrive, on devra garder cette mentalité. La sensation de confiance est là. Elle est bonne. Si on ne se qualifie pas, il faudra continuer".

Aussi une catastrophe économique à prévoir

Le coup serait cependant rude. Quelques jours après avoir lâché le Clasico (3-1), le FC Barcelone subirait une vraie claque en sortant dès la phase de poules de la C1 comme la saison passée – ce qui était à l'époque une première depuis la saison 2000-2001 -. Ce serait une humiliation sportive pour une équipe en quête de rebond et qui s'est activée cet été sur le marché des transferts en s'offrant notamment les services de Robert Lewandowski. "Nous ne nous attendions pas à ce qui nous est arrivé en Ligue des champions", a d'ailleurs reconnu ce mardi Pedri dans Marca.

Si le Barça devra alors se relever d'une nouvelle sortie de route précoce dans la plus prestigieuse des compétitions et trouver les ressorts pour garder sa dynamique en Liga ou pour s'illustrer en Ligue Europa, un autre volet va être impacté : le secteur économique. On le sait, la Ligue des champions représente une manne déterminante pour les comptes d'un club. En cas d'élimination, le Barça ne toucherait ainsi pas les 9,6 millions d'euros offerts par l'UEFA pour une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Ni évidemment, les 10,6 millions d'euros qui tombent dans les caisses des clubs filant en quarts de finale.

Ces 20,2 millions d'euros, auxquels il faut ajouter les revenus liés du classement au coefficient et ceux répartis en fonction des droits TV, n'ont d'ailleurs rien d'anodin : ils ont été prévus dans le budget prévisionnel présenté lors de l'assemblée générale ordinaire du Barça début octobre. Ce serait donc un sérieux accident économique pour un club qui a été obligé de trouver des leviers financiers cet été pour sortir du rouge. Car ce n'est pas la Ligue Europa qui sauvera les meubles. Même en cas de succès dans la deuxième compétition européenne, le Barça ne pourra toucher "que" 14,4 millions d'euros. De quoi réduire le manque à gagner mais pas le combler par rapport à ce qui avait été prévu dans les comptes catalans avec les recettes de la lucrative C1.

