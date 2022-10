Mercredi soir, peu de temps après la demi-heure de jeu et quelques minutes après avoir ouvert le score face à l’AC Milan (3-0), Wesley Fofana se blesse dans une lutte face à Rafael Leao. Le jeune défenseur de Chelsea voit son genou se tordre, et sort dans la foulée, la tête basse. De quoi laisser craindre le pire pour son genou et éventuellement les ligaments.

Heureusement, le verdict est tombé après l’examen (scanner) ce jeudi comme nous l’informe le quotidien l’Equipe . Wesley Fofana souffre donc d’une entorse au genou. Le joueur de 21 ans évite donc le pire même si il sera laissé de côté pendant un mois selon les premières estimations du staff médical du club londonien. Un coup dur tout de même pour Chelsea et Fofana arrivé fraîchement lors du dernier mercato et aux prestations très encourageantes.

Théoriquement, Fofana peut toujours prétendre rejoindre l’équipe de France pour le voyage au Qatar. Les Bleus ont connu une véritable hécatombe lors du dernier rassemblement et la défense n’a pas été épargnée. Jules Koundé, Presnel Kimpembe, Lucas et Théo Hernandez n’ont pas encore repris la compétition, Raphël Varane s’est blessé et Dayot Upamecano n’a pas convaincu. Et si Wesley Fofana ne connaît pour l'instant que la sélection Espoirs pourrait, rien n'est exlu en fonction de l'état de l'arrière-garde tricolore

