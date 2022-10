La sensation Bruges continue. Les Belges, séduisants et réalistes, ont encore impressionné pour disposer de l’Atlético de Madrid sur le score de 2-0. Le club flamand se rapproche sérieusement des huitièmes de finale avec 9 points encaissés grâce à un superbe trois sur trois lors de cette phase aller. Plombés par un manque de créativité et une barre transversale d’Antoine Griezmann sur penalty, les Colchoneros signent un deuxième revers de rang en Ligue des champions.

Ad

Sept buts inscrits. Aucun encaissé. Le constat est implacable : la sensation Bruges se confirme et s’amplifie de match en match. L’Atlético de Madrid s’est pris les pieds dans le tapis mardi soir sur la pelouse de l’étonnante formation belge. L’équipe de Carl Hoekfens s’est appuyé sur la même recette qui avait permis aux siens de piéger Leverkusen (1-0) et d’écraser Porto (4-0), à savoir un pressing haut à la perte du ballon, de l’audace dans les transmissions et du réalisme à la finition.

Ligue des champions Sans forcer, Liverpool assure face à des Rangers dépassés IL Y A 40 MINUTES

Face à ce cocktail, la digue des Colchoneros, pourtant réputée solide, a cédé une première fois. Servi sur un plateau par Jutgla, Kamal Sowah a poussé le ballon au fond des filets (36e). Les Madrilènes s’étaient pourtant offert les occasions les plus franches auparavant mais ont manqué de sang-froid devant les cages, à l’image du face-à-face manqué par Morata (26e).

Griezmann maladroit

Cette maladresse a coûté cher à la troupe de Diego Simeone dans le deuxième acte. Un manque de réalisme incarné par Griezmann, d’abord sur une frappe du droit (52e) puis sur un penalty catapulté sur la barre à 2-0 contre son équipe (76e). Car, de leur côté, les Brugeois ont su faire le dos rond et continuer à appliquer leur jeu léché par séquences. Et celle lancée par Jutgla, encore lui, pour Buchanan a permis au buteur catalan de mettre son équipe à l’abri (64e).

Portés par sa jeunesse, à l’image d’Onyedika au milieu ou encore de Tajon Buchanan, très remuant sur son aile droite, les Belges ont de manière troublante parfois semblé l’équipe la plus expérimentée sur la pelouse pour conserver leur avance et continuer à produire du jeu.

Au classement, Bruges profite de la victoire de Porto contre Leverkusen pour s’envoler avec 9 points et entrevoir les huitièmes de finale, les trois autres formations n’en comptant que trois. L’Atlético est loin d’avoir hypothéqué ses chances mais une deuxième défaite de rang en C1 fait tache dans un groupe plutôt abordable sur le papier.

La formation flamande, elle, est devenue la troisième équipe du Royaume à aligner trois victoires de suite en C1 après Anderlecht (2000) et La Gantoise (2015) et, pour peu qu’elle continue à jouer de la sorte, pourrait s’inviter à la table des grands en février prochain.

Ligue des champions "Sanchez bonifie tout ce qu'il se fait autour" IL Y A UNE HEURE