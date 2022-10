Tranquilles comme les Reds. Face à une faible équipe des Rangers, Liverpool s'est imposé sans jamais trembler (2-0), à Anfield mardi soir. Trent Alexander-Arnold a inscrit un superbe but sur coup franc direct (7e), avant que Mohamed Salah ne corse l'avance sur penalty (53e). Le score paraît bien maigre au regard de la physionomie du match, tant les Anglais ont survolé leurs adversaires. Mais le portier écossais Allan McGregor a longtemps maintenu les Rangers dans le coup, avant de logiquement s'incliner.

Les Rangers avaient beau afficher un bilan famélique (aucun point, zéro but marqué) avant le match, leur venue avait tout pour embarrasser Jürgen Klopp. Les Ecossais présentaient en effet le profil-type de l'équipe pénible à jouer, car recroquevillée devant son but. Pour contrecarrer ce plan, la meilleure tactique reste de percer le verrou dès l'entame. Alexander-Arnold l'a bien compris. Au bout de sept minutes de jeu, le latéral droit a brossé un coup franc délicieux dans la lucarne adverse (7e, 1-0). D'une trajectoire limpide à 25 mètres du but, il a laissé McGregor de marbre. Artificier en chef, "TAA" a marqué son 6e but sur cette phase de jeu avec les Reds.

Liverpool consolide sa deuxième place

Passé ce coup de génie, Liverpool ne s'est pas reposé sur ses lauriers. D'une facilité déconcertante pour conserver la balle, face à des Ecossais incapables d'enchaîner trois passes, les Anglais ont pourtant peiné à aggraver le score. Darwin Nuñez s'est certes procuré des occasions, mais l'Uruguayen a à chaque fois buté sur un McGregor impérial (8 arrêts !). L'éclaircie est finalement venue d'un penalty obtenu par Luis Diaz et transformé par Mohamed Salah (53e, 2-0). Mais ces deux buts, inscrits sur coups de pied arrêtés, ne doivent pas masquer la domination écrasante des Reds (61% de possession, 24 tirs à 6).

Après un mois de septembre perturbé par le deuil national et la trêve internationale, Liverpool s'est remis dans le droit chemin. Ce succès constitue-t-il une préparation optimale pour le choc contre Arsenal, dimanche ? La faiblesse des Rangers, qui ont attendu la 85e pour se procurer une occasion, relativise tout enseignement. Mais avant de penser à la Premier League, les Reds ont, au moins, conforté leur deuxième place de ce groupe A.

Le carton du Napoli à Amsterdam (1-6 !) laisse l'Ajax trois points derrière, avant de se déplacer à Ibrox. Il faudra, là aussi, confirmer : toujours muet et loin du niveau C1, les Rangers n'ont - déjà - plus grand-chose à espérer dans ce groupe.

