Au moment où il décidera de décrocher les crampons, Zlatan Ibrahimovic, qui vient tout juste de fêter ses 41 ans, pourra se vanter de pas mal de choses. La dernière en date sera certainement celle d'avoir su ramener l'AC Milan sur le trône de l'Italie, à un moment où ce dernier ne semblait plus qu'un souvenir voué à rester comme tel. Mais à son palmarès, le Suédois pourra également ajouter une autre prouesse, certes moins visible. A son retour en janvier 2020, l'ancien attaquant du PSG a rapidement compris qu'un joueur sortait du lot dans cette équipe alors à l'agonie. Son nom ? Rafael Leão. Rapidement, Zlatan le prend sous son aile. Il fait comprendre au Portugais, débarqué du LOSC à l'été 2019 mais déjà prêt à refaire ses valises au vu de sa situation, qu'il peut atteindre des sommets. La recette est simple : du travail, du travail et encore du travail.

"Au début, il ne m'écoutait pas, racontera le quadragénaire près d'un an plus tard. À l'entraînement, personne ne courait. J'ai décidé de les affronter un par un, c'est interdit de ne pas te tuer de travail à l'entraînement. Si moi je cours, si moi je me tue, ton coéquipier doit aussi courir et se tuer pour toi. Tout le monde l'avait compris, sauf lui. Mais finalement, il y est arrivé par lui-même. Je crois que ça s'est vu sur le terrain..." Et comment. Si Milan est parvenu à empocher son 19e scudetto la saison dernière, il le doit grandement à l'ancien Lillois, décisif tout au long de l'exercice, notamment dans le duel final à distance avec l'Inter. Bref résumé :

Lazio-Milan (34e journée, 1-2) : une passe décisive

Milan-Fiorentina (35e journée, 1-0) : un but

Hellas-Milan (36e journée, 1-3) : deux passes décisives

Milan-Atalanta (37e journée, 2-0) : un but

Sassuolo-Milan (38e journée, 0-3) : trois passes décisives

Aujourd'hui, Leão considère Zlatan comme son "grand frère" qui lui donne "confiance" et "toujours des conseils".

En compagnie de Messi, Neymar et Ouattara

Sans surprise, Leão sera logiquement élu meilleur joueur de la saison 2021-2022, couronnée avec 14 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. La nouvelle a démarré sur les mêmes bases. En 9 matches, le voilà déjà à 4 buts et 7 passes décisives. Et dans les cinq grands championnats, il fait partie du cercle très fermé des joueurs avec au moins 4 buts et 4 passes décisives aux côtés de Lionel Messi, Neymar et Dango Ouattara.

"Il est entré dans une nouvelle dimension, nous confirme un habitué de Milanello. C'est un joueur d'une autre catégorie, un 'fuoriclasse' comme on dit en Italie. Il peut faire la différence quand il veut. Une accélération, un dribble... Cela fait très longtemps que Milan n'avait pas eu un joueur capable de changer le cours d'un match à lui tout seul." Dans les boutiques du club, d'ailleurs, les flocages au nom du Portugais sont quotidiens. "Avec Ibrahimovic, Tonali et Giroud, c'est celui qui est le plus demandé", assure l'un des salariés de Casa Milan, qui parle d'une vraie "folie" après le derby remporté face à l'Inter (3-2) en septembre dernier, où le natif de Almada avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

Dans son couloir gauche, Leão, qui a parfois dépanné en numéro 9, fait à peu près tout ce qu'il veut. Ses adversaires directs ont beau le savoir, les accélérations du Portugais sont imprenables. En Italie, on parle de lui comme d’un joueur dévastateur, capable de déplacer le curseur d'un match sur une seule action. Sa dimension physique est également supérieure à la normale. Quant à son langage corporel, qui pourrait trahir une certaine léthargie, ce n'est plus un vraiment problème. "Il a pris conscience de toute l'étendue de son talent et à quel point il peut être déterminant", avait confirmé son entraîneur Stefano Pioli l'été dernier.

"Pour moi, aujourd'hui, il est dans le cinq meilleurs joueurs du monde", s'est carrément enflammé l'ancien défenseur du club Alessandro Costacurta, samedi soir, après un nouveau festival du Portugais sur le terrain d'Empoli (1-3). Après avoir donné un caviar à Ante Rebic sur le premier but, il a tué le suspense dans le temps additionnel en parcourant une cinquantaine de mètres en solitaire avant de conclure d'une louche parfaite du droit. Tout ça à la 97e minute, quand même. Dans une équipe qui se déplace décimée à Stamford Bridge ce mercredi soir pour y affronter Chelsea, Leão sera attendu au rendez-vous d'un grand match européen.

"Il peut montrer ses grandes qualités en Ligue des champions, qui est une autre compétition que la Serie A, a estimé de son côté Andriy Shevchenko, une autre légende des Rossoneri, au micro de MilanTV. Leão possède un énorme talent qui peut faire la différence quand tu affrontes un match de ce calibre." Les Blues, eux, le savent bien. Cet été, le nouveau propriétaire Todd Boehly s'était mis en tête de recruter le Milanais, qui dispose d'une clause libératoire de 150 millions d'euros. Certains intermédiaires ont ainsi murmuré à la direction lombarde, Paolo Maldini en tête, la possibilité d'une offre provenant de Londres dans les derniers jours de mercato. "Elle n'a pas été écrite, mais simplement informelle, a fait savoir l'ancien défenseur le 14 septembre dernier. Elle a été évidemment refusée."

Une amende qui change bien des choses

"C'est un joueur que j'ai suivi, a indiqué Graham Potter, l'entraîneur de Chelsea, en conférence de presse mardi. C'est un top player." Sous contrat jusqu'en 2024, Rafael Leão souhaite prolonger l'aventure à Milan. C'est sa volonté première et Jorge Mendes, son agent, le sait. Mais plusieurs problèmes ont fait irruption dans un dossier qui aurait pu s'avérer beaucoup plus simple. Le plus gros reste l'amende de 16,5 millions d’euros infligée au joueur par le tribunal arbitral du sport (TAS) en mars 2020. La raison ? Deux ans auparavant, en 2018, l'intéressé décide de rompre son contrat avec le Sporting CP, son club formateur, après l'irruption au camp d'entraînement de supporters venus pour agresser les joueurs. L'été suivant, il s'engage libre au LOSC. Problème, sa clause libératoire est fixée à 45 millions d'euros et l'instance a finalement donné raison au Sporting.

Selon La Gazzetta dello Sport, l'international portugais aimerait que Milan règle ce problème en amont de son éventuelle prolongation. Le quotidien transalpin a fait le calcul, et le club lombard devrait débourser aux alentours 65 millions d'euros pour le faire signer. Dans le détail : un contrat de 5 ans à 6 ou 7 millions d'euros/an et une amende de 16,5 millions.

"Rafa est dans une situation difficile qui découle de son transfert au LOSC, a confirmé Paolo Maldini à la Gazzetta en septembre. Cela le conditionne un peu et nos interlocuteurs ont beaucoup changé ces derniers mois. Le joueur est toutefois reconnaissant envers le club, et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il nous dit à nous. Il sait que son parcours dans les prochaines années passe par Milan, il le comprend et il le dit. Il y aura des négociations, mais nous savons que nos joueurs les plus forts doivent être payés à leur juste valeur (...) Après, il n'existe aucun joueur intransférable pour n'importe quel club au monde. S'il y a de bonnes chances de trouver un accord avec lui ? Avec lui, oui. L'histoire avec le Sporting CP, cela ne nous concerne pas." Outre Chelsea, plusieurs grosses écuries surveillent de près l'évolution de ce dossier, qui devra se décanter avant l'été 2023.

Il ne peut pas être la doublure de Ronaldo

Enfin, côté sélection, Leão espère pouvoir glaner une place de titulaire lors du prochain Mondial au Qatar. Pas simple au vu de la concurrence dans son secteur et les choix effectués jusqu'ici par Fernando Santos, son sélectionneur. "Il ne peut pas être la doublure de Cristiano Ronaldo, a déploré l'ancien international italien Marco Tardelli à la Rai. Ce n'est pas possible. Rafa est un joueur fantastique et un fuoriclasse. Il lui manquait la continuité, mais il semble enfin l'avoir trouvé. Il marque, délivre des passes décisives et quand il démarre, personne n'est capable de l'arrêter." Aligné d'entrée face à la République Tchèque (4-0) lors de la dernière trêve internationale, le Milanais s'était assis ensuite sur le banc pour le choc perdu (0-1) face à l'Espagne, laissant son côté gauche à Diogo Jota. Devant, à la pointe du 4-2-3-1, CR7 tenait sa place.

"Ronaldo est un joueur difficile à remplacer, se justifiait le sélectionneur portugais en juin dernier. Des questions comme "Est-ce que nous voulons que Leão soit comme Ronaldo ou qui que ce soit d'autre" ne doivent pas se poser. Leão doit être Leão, avec ses propres qualités. Il est ici parce qu'il mérite d'être ici. Et s'il est ici à 21 ou 22 ans, comme quelques autres, c'est parce qu'ils sont le futur de l'équipe nationale. Nous comptons sur Rafael pour notre avenir." Autant dire que la Seleção a de beaux jours devant elle.

