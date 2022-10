Je me souviens bien de ces deux matchs. (…) Être éliminé après avoir tant dominé était une douleur", a ainsi reconnu en 2018 Xavi dans le Une trace indélébile. Un souvenir impérissable. Et peut-être un élément fondateur. Qu'il le veuille ou non, la carrière de Xavi reste marquée d'une certaine manière par l'Inter Milan, qu'il va retrouver ce mardi en Ligue des champions. Et s'il n'a jamais gagné à Giuseppe-Meazza en trois venues (deux défaites, un nul), c'est évidemment la double confrontation de 2010 face à l'Inter d'un certain José Mourinho qui est à l'origine de cela. "", a ainsi reconnu en 2018 Xavi dans le Corriere dello Sport.

Cette année-là, le FC Barcelone est tombé sur un os. Flamboyant, le Barça, qui avait mis l'Europe à ses pieds et semblait filer vers un doublé historique dans la compétition reine du Vieux Continent, s'est fracassé sur la muraille érigée par José Mourinho. Défaits 3-1 à Milan, Xavi and co ont été incapables de renverser la tendance au retour (1-0) face aux guerriers du "Special One", malgré une nette domination sur la pelouse. Que ce soit sur le plan tactique ou en termes de force collective insufflée à son groupe pour ériger un fort imprenable, cette double opposition restera comme un des chefs d'œuvre de la carrière de José Mourinho.

Au cœur de l'action durant les 180 minutes, Xavi n'a évidemment pas oublié cet épisode. Il n'a d'ailleurs pas caché avoir été impressionné par les "sacrifices" acceptés par les Nerazzurri à l'image de Samuel Eto'o, qui a joué latéral d'une "manière splendide". Des années plus tard, quand il a changé de costume pour s'installer sur un banc, il a alors pu s'en inspirer pour se construire en tant que coach. Mais pas forcément en marchant dans les traces des Lombards de 2010. Ce serait même tout l'inverse.

Régulièrement après cet échec intériste, l'ancien métronome du milieu de terrain catalan est revenu sur cette campagne de Ligue des champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a fait que renforcer son désir de voir ses équipes produire autre chose que ce qu'il avait vu ces soirs d'avril 2010. "José Mourinho est un entraîneur qui se concentre uniquement sur les résultats. Il dit qu'il est le Special One, qu'il a gagné ceci et cela dans beaucoup de pays, mais moi, je n'aime pas la façon de jouer des équipes qu’il entraîne. Qui se souvient encore de son Inter championne d'Europe ? Pour moi, il n'a laissé aucun héritage, comme a pu le faire Cruyff", avait lancé Xavi dans le magazine Panenka en 2013.

J'aime un type de football différent

Quelques années après son départ du Barça en tant que joueur et alors qu'il aspirait à devenir entraîneur, celui qui est devenu le coach des Blaugrana la saison passée avait remis ça dans le quotidien italien Corriere dello Sport. "Mourinho est un coach très défensif. Jouer contre l'Inter n'était pas facile. C'est son style et il l'a mis en pratique avec Chelsea et le Real Madrid, avait encore lancé l'Espagnol en 2018. Il se soucie de tous les détails, il comble les espaces. (…) J'aime un type de football différent. Je ne critique pas, mais je n'aime pas jouer au football de cette façon et mes équipes n'auront jamais cette attitude."

Si la rivalité avec Mourinho durant les trois saisons où il s'est assis sur le banc du Real Madrid (2010-2013) est évidemment au cœur de ce constat fait par Xavi, cet épisode de 2010 l'a clairement marqué au fer rouge. Et ça l'a conforté dans une idée : mettre en place une autre philosophie de jeu que celle développée par le "Mou". Avec des principes clairs, axés sur le jeu de possession, la conservation, un pressing haut. Comme son mentor… Pep Guardiola. "J'ai été éduqué dans un football dans lequel je crois de manière radicale. Un football d'attaque. (…), avait-il reconnu à L'Equipe en 2017. Je suis radical dans ma vision du foot. Je sais qu'il y a d'autres footballs, je les respecte". Mais ce n'est pas ce qu'il veut voir de la part de ses joueurs. Et ce n'est pas l'héritage qu'il veut laisser.

