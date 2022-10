Le jeu : Même score qu'à l'aller… mais pas le même rythme

Sur le papier, tout ressemblait au match aller. Mais dans les faits, ce fut une toute autre histoire. Face à un pressing portugais bien moins agressif qu'à la Luz, le Paris Saint-Germain a pu garder un peu plus de contrôle sur le jeu. Sans, pour autant, se montrer véritablement plus tranchant. Le champion de France a parfois souffert dans l'entrejeu. Et a manqué d'inspiration et de présence sur le plan offensif, y compris lorsqu'il a poussé en fin de match. Les deux penalties - logiques - inscrits n'ont rien changé à la physionomie.

Les joueurs : Mbappé impliqué, Neymar remuant

Pas perturbé pour un sou, Kylian Mbappé a joué avec un peu plus de liberté. Pas toujours juste, l'attaquant parisien n'a pas tremblé au moment de prendre ses responsabilités sur penalty. D'abord muselé, Neymar est peu à peu monté en puissance. Pablo Sarabia n'a toujours pas convaincu. Côté lisboète, Gonçalo Ramos a moins pesé qu'à l'aller et Florentino Luis a parfois impressionné dans l'entrejeu.

Le facteur X : L'absence de Messi

Meilleur joueur parisien depuis le début de la saison, l'Argentin avait été précieux, à l'aller, pour donner du liant et enclencher les actions offensives. Sans la Pulga, le Paris Saint-Germain a plus souvent misé sur des exploits individuels de Neymar et de Mbappé. Sans grande conviction… ni grand succès.

La stat' : 31

Il est (déjà) tout en haut. Quelques mois après avoir prolongé son contrat pour marquer l'histoire de son club, Kylian Mbappé a inscrit son 31e but en C1 sous les couleurs parisiennes. Il est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue des champions.

Le tweet qui montre que Paris a penché à gauche

La décla : Sergio Ramos (sur Canal+)

La seule chose que je peux dire, c'est que Kylian est un ami. Il est très heureux ici chaque jour. Il n'est pas parti la saison dernière, je ne crois pas aux rumeurs.

La question : Galtier a-t-il trouvé une piste pour satisfaire Mbappé ?

Il a joué comme si de rien n'était. Quelques heures seulement après les révélations sur son souhait de quitter le Paris Saint-Germain , Kylian Mbappé s'est un petit peu retrouvé. Sans être étincelant, l'attaquant a une nouvelle fois marqué.

Mais dans l'attitude et le langage corporel, le buteur a dégagé une bien meilleure impression que ces dernières semaines. Est-ce dû aux consignes passées par Christophe Galtier pour mettre son joueur dans de meilleures dispositions ? A l'évidence, l'international tricolore a pu jouer avec plus de liberté, s'aventurant régulièrement sur le côté gauche, où il a pu faire parler sa vitesse.

Difficile, pour l'heure, d'imaginer qu'il s'agisse d'une solution pérenne. D'abord parce que Pablo Sarabia, titularisé à la place d'un Messi blessé, n'a absolument pas eu la même zone d'influence. Ensuite parce qu'il s'agit aussi d'un choix conjoncturel, permis par le pressing relativement haut du Benfica. Enfin parce qu'il crée un déséquilibre évident, éloignant également Neymar de la zone de vérité. Bref, tout cela ressemble à une solution provisoire pour retrouver un peu de sérénité dans le groupe.

