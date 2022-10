Le jeu : le suicide du Sporting

L'OM avait la tête ailleurs. Le retard des Portugais a sans doute altéré leur attention en début de match et il n'a fallu que 53 secondes au Sporting pour profiter des largesses défensives phocéennes. Positionnés très haut, harangués par Igor Tudor et disposés en 3-4-3 avec Harit et Under en soutien de Sanchez, les Marseillais ont subi les événements pendant un quart d'heure, avec des trous au milieu et des individualités en difficulté.

C'est finalement le Sporting qui a décidé du sort du match, avec ces erreurs successives d'Adan qui ont permis à l'OM de rapidement renverser la donne. En supériorité numérique, Marseille s'est appliqué à faire courir ses adversaires et a géré le tempo du match, comme une équipe sûre de sa force. Du travail bien fait.

Les joueurs : Sanchez, leader maximo

Si Adan a déraillé, c'est aussi parce qu'Alexis Sanchez s'est accroché. Buteur sur un pressing qu'il a mené au bout, le Chilien aura été dans tous les bons coups et aura incarné ce visage opiniâtre demandé par Tudor. Virevoltant et également buteur, Amine Harit a marqué de gros points, notamment par sa complicité avec l'infatigable Nuno Tavares. Chancel Mbemba, excellent dans ses projections, a également été récompensé tandis que Balerdi s'est rattrapé de son début de match embêtant avec le but du break. Point noir : la prestation encore très compliquée de Jordan Veretout. Mais "l'homme du match", celui qui a tout changé, était chez les Portugais…

Le facteur X : Le désastre Adan

Un calvaire en silence et une chance en or pour l'OM. Coutumier du fait, Adan a remis ça ce mardi au Vélodrome pour le plus grand bonheur des Marseillais. Son hésitation au moment de dégager le ballon face à Sanchez a offert une égalisation inespérée aux Phocéens (13e). La suite fut encore pire : son dégagement raté et son placement suspicieux sur la tête d'Harit (16e) ont laissé place à une sortie désespérée et une exclusion méritée, anéantissant définitivement les chances des siens (23e). En dix minutes, il a tout simplement fait basculer le match.

Antonio Adan expulsé face à l'OM Crédit: Getty Images

Le manque : Le public du Vélodrome

Le scénario du match, avec ces dix minutes surréalistes, aurait mérité d'avoir un écrin à la hauteur. Sans spectateur, la faute au huis-clos imposé par l'UEFA, le Vélodrome aura sonné creux toute la soirée. Pour une équipe qui courait depuis si longtemps derrière cette victoire libératrice, c'est une petite déception de l'avoir obtenue dans ces conditions.

La stat : 4

Il avait marqué pour Barcelone, Arsenal et l'Inter. C'est désormais chose faite avec Marseille et c'est tout sauf anodin. Buteur en C1 avec une quatrième équipe différente, Alexis Sanchez a prouvé sa capacité d'adaptation. Seuls Zlatan Ibrahimovic (6) et Hernan Crespo (5) ont été encore plus adaptables, selon Opta.

Le tweet

La question : L'OM peut-il y croire ?

Une libération totale. Si le résultat du match entre Tottenham et Francfort devrait permettre à l'OM d'y voir plus clair, cette victoire relance un groupe D ouvert comme rarement. Tout autre résultat qu'une victoire aurait laissé l'OM pour mort dans cette poule. Voilà les Phocéens revigorés et encore accrochés à l'espoir. Et Alexis Sanchez a prouvé ce mardi qu'il faut toujours y croire.

Au-delà des mathématiques, l'OM a sans doute trouvé son leader. Impactant depuis le début de saison, Alexis Sanchez a prouvé que Pablo Longoria avait bien fait de le harceler cet été. Pour le reste, les leçons à tirer pour Tudor ne seront pas forcément très nombreuses. La prestation d'Adan pèse trop lourd sur le scénario du match pour faire de cette affiche le match-référence en Europe que les Phocéens cherchaient. C'est peut-être ça, finalement, la nouveauté : tactiquement, l'OM n'est pas beaucoup plus avancé. Mathématiquement, il est complètement relancé.

Matteo Guendouzi célèbre la victoire de l'OM face au Sporting Crédit: Getty Images

