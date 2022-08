Qui affrontera Monaco ou le PSV en barrages de la C1 ? Après le troisième tour aller, l'Union Saint-Gilloise est en ballotage favorable. Ce mardi soir, le vice-champion de Belgique s'est offert les Glasgow Rangers (2-0) à domicile. Teddy Teuma (27e) et Dante Vanzeir (76e, sp) ont trouvé l'ouverture pour la formation bruxelloise.

De son côté, Benfica Lisbonne, habitué des joutes européennes, a dominé largement les Danois de Midtjylland (4-1). Un triplé de Gonçalo Ramos (17e, 33e et 61e) et un but de Fernandez (40e) ont permis aux Lisboètes d'entrevoir la qualification pour les barrages, dernière étape - en deux manches - avant l'accès à la lucrative C1.

Dans les autres matches de la soirée, le Dinamo Zagreb s'est imposé en Bulgarie contre Ludogorets (2-1) et le Sheriff Tiraspol, équipe surprenante de la saison passée avec une victoire sensationnelle contre le Real Madrid au stade Santiago-Bernabeu, s'est incliné contre Viktoria Plzen (2-1).

Avec AFP.

