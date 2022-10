Le fossoyeur Bavarois était en démonstration face au Viktoria Plzen. Auteurs d’un match maîtrisé de bout en bout, les joueurs de Julian Nagelsmann ont étrillé leurs adversaires tchèques 5 buts à 0. Face à une équipe supérieure techniquement, tactiquement et physiquement, le FC Viktoria n’a pas pu exister dans cette partie. Sevrée de ballons, la formation de Michal Bilek s’est contenté d’essayer de contenir les assauts du Bayern : peine perdue face à l’efficacité allemande.

Avec cette victoire, le Bayern Munich continue son sans-faute dans ce groupe C de Ligue des Champions, où il cumule trois victoires sans encaisser le moindre but... et n’est plus très loin d’obtenir sa place en 8e de finale. Le Viktoria Plzen reste, lui, bon dernier dans un groupe où il aurait été difficile de faire mieux.

