L'invincibilité du Real Madrid dans cette saison 2022-2023 a pris fin ce 25 octobre. Sur la pelouse du RB Leipzig, le champion d'Espagne et d'Europe en titre s'est incliné logiquement au terme d'un match à spectacle (3-2). Grâce à des buts de Josko Gvardiol, Christopher Nkunku et Timo Werner, le club allemand a vaincu un Real privé de Karim Benzema, Luka Modric et Federico Valverde pour cette rencontre de la cinquième journée du groupe F. Le Real n'est pas encore sûr de terminer premier du groupe, et devra s'employer pour conserver son statut de leader dans une semaine face au Celtic Glasgow.

