Cela fait un peu désordre pour un club comme l'Olympique de Marseille. Certes accroché par Tottenham pendant le temps additionnel, et donc éliminés de la course aux 8es de finale de la compétition, les hommes d'Igor Tudor ont tout perdu sur un but bête concédé à la 90e+5, alors que le temps additionnel minimum de la rencontre (de 4 minutes) avait été dépassé.

Ad

Ligue des champions L’antisèche : Si près, si loin, si symbolique IL Y A 2 HEURES

Crucifiés par le missile de Pierre-Emile Hojbjerg, les Phocéens ont lâché sur le fil leur place... en Ligue Europa. Car à Lisbonne, l'Eintracht Francfort avait créé la sensation en renversant le Sporting (1-2) grâce à un but décisif de Randal Kolo Muani à la 72e minute. Le match entre les deux formations était même terminé depuis quelques minutes et certains joueurs du Sporting étaient en train de pleurer à chaudes larmes de leur funeste sort.

Revenons au Vélodrome. Évidemment animés par l'envie d'aller chercher la victoire et la qualification, même si leur dernière tentative pour apporter un ballon dans le camp adverse avait été très pénible et caduque, les Olympiens ont tenté. Ils ont échoué.

Et puis, ils se sont emmêlés les pinceaux au pire moment en perdant le ballon sur une passe ratée de Mattéo Guendouzi depuis le côté droit. Directement envoyée sur Harry Kane, le ballon a ensuite été dirigé par le capitaine des Spurs sur Hojbjerg, auteur du but décisif. Sur le terrain à ce moment-là, Igor Tudor, fou de rage, a compris ce qui allait se produire. Cela n'a pas raté.

Intensité, coaching, réussite : qu’a-t-il manqué aux Marseillais ?

Vous dire que je ne suis pas dégoûté (...) ça serait vous mentir

Après la rencontre, les Marseillais ont reconnu ne pas avoir été mis au courant de la situation. Ils ne savaient pas qu'ils étaient encore européens au moment de jouer leur dernier ballon. Chancel Mbemba a été le premier à la reconnaître au micro de RMC Sport. "Sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur le banc, les gens savaient. C'est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin. Mais on ne savait pas. C'est notre erreur".

De son côté, Amine Harit a été un peu plus amer en zone mixte devant les journalistes. "Vous dire que je ne suis pas dégoûté ce soir que l'information (que Marseille était en Ligue Europa avec le point du nul, ndlr) ne soit pas remontée à nous, ça serait vous mentir, mais on va l'accepter et relever la tête."

À la fin, j'ai demandé aux joueurs de ne pas trop aller vers l'avant

Igor Tudor est revenu sur le sujet de manière un peu confuse. Il a affirmé avoir donné consigne de ne pas aller à l'abordage dans les derniers instants, mais personne ne l'a entendu... "À la fin, j'ai demandé aux joueurs de ne pas trop aller vers l'avant, de ne pas se déséquilibrer. Mais il y avait beaucoup de bruit, ça n'a pas permis de bien l'expliquer aux garçons. Ils voulaient marquer."

Le Croate a semblé accuser le coup de cette soirée d'abord magique, puis terrible. "C'est un coup terrible de ne rien obtenir après cette prestation", a-t-il déploré. "En ce moment ça ne tourne pas en notre faveur et le foot ne nous donne même pas un peu de ce que nous méritons. Ca m'énerve, ça me rend triste."

Ligue des champions VIDÉO - Comment l'OM s'est fait crucifier : le résumé IL Y A 2 HEURES