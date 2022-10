Xavi n'est pas vraiment réputé pour son caractère colérique. Mais cette fois, même lui a fini par craquer ce mardi soir. Battu par l'Inter Milan (1-0) au Meazza, l'entraîneur du Barça n'a pu retenir sa colère et son incompréhension dans le temps aditionnel au moment où l'arbitre de la rencontre a décidé de ne pas accorder un penalty aux siens pour une main plutôt flagrante de Denzel Dumfries dans la surface. L'assistance vidéo, qui a longuement revu l'action, n'a pas souhaité rappelé Mr.Vincic devant l'écran situé au bord de la pelouse.

Ad

C'est une injustice

Ligue des champions L'Inter fait tomber le Barça et arrache un succès précieux IL Y A UNE HEURE

"Je suis indigné et énervé, nous ne comprenons plus rien, a pesté Xavi aux micros des médias espagnols après la rencontre. Les arbitres devraient parler et s'expliquer. C'est une injustice. Eux s'en vont et ne disent rien, je suis vraiment indigné. L'arbitre a annulé un but à Pedri pour la même main peu avant, c'est incompréhensible." Même sentiment pour Sergio Roberto, qui parle de "honte" après cet épisode. "Il nous refuse un but pour une main pour refuser un penalty avec exactement la même chose", a-t-il regretté.

Avec seulement trois points au compteur, le Barça est déjà dos au mur dans cette campagne de C1. Le match retour face à l'Inter la semaine prochaine sera décisif. "Il nous reste trois finales", a prévenu Xavi en conférence de presse un peu plus tard, à peine remis de ce qu'il a encore appelé "un véritable scandale".

Ligue des champions Xavi, le souvenir de 2010 et l'anti-Mourinho : "Mes équipes n'auront jamais cette attitude" HIER À 22:04