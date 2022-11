Fin de match irrespirable, pour un dénouement cruel. Les supporters de l'Olympique de Marseille sont passés par toutes les émotions, mardi soir. Une victoire de leur équipe contre Tottenham aurait été synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Un match nul n'aurait pas non plus été une mauvaise affaire, car en raison du succès de l'Eintracht Francfort chez le Sporting Portugal (1-2), un tel résultat aurait permis aux Ciel et Blanc de terminer troisièmes et d'être reversés en Ligue Europa. Mais ils se sont trop exposés, ont pris trop de risques et, sur un ultime contre, Pierre-Emile Höjbjerg a inscrit un but assassin (1-2).

À l'arrivée, l'OM s'est donc retrouvé dernier de son groupe, sans le moindre lot de consolation mais avec une montagne de regrets. Pourquoi donc les Olympiens n'ont-ils pas calmé le jeu dans les dernières minutes, afin d'assurer, au moins, leur place en C3 ? Juste après le match, Igor Tudor a en tout cas affirmé à Canal+ qu'il avait cherché à faire passer à ses hommes la consigne selon laquelle il ne fallait pas se jeter à l'abordage.

"En fin de match, j'ai dit à mes joueurs de rester au milieu, de ne pas être trop nombreux à aller vers l'avant. Mais il y avait trop de bruit dans le stade, ils n'ont pas pu m'entendre." Ses joueurs, justement, ont tous révélé qu'ils n'étaient absolument pas au courant du scénario en train de se jouer dans leur groupe.

Igor Tudor dégoûté sur le but de la victoire de Tottenham face à l'OM en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Tudor ne voulait pas perturber ses joueurs

Et pour cause : à en croire RMC Sport, le technicien croate avait tout simplement pris la décision de ne pas communiquer cette information à ses protégés. Il ne voulait pas les perturber, alors même qu'ils continuaient à se procurer d'énormes occasions, comme celle de Sead Kolasinac. Ce n'est qu'à la toute fin de la rencontre que Tudor aurait voulu leur faire comprendre qu'il ne fallait pas se livrer autant. Sur l'action précédant le deuxième but des Spurs, on l'a d'ailleurs vu très avancé sur le terrain, probablement pour mieux se faire entendre.

"Sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur le banc, les gens savaient,a ainsi soufflé Chancel Mbemba. C'est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin. Mais on ne savait pas. C'est notre erreur." Un manque de communication lourd de conséquences. Une fois mis au courant de cette situation, les Marseillais auraient été très en colère de ne pas avoir été avertis plus tôt. Devant les micros, ils n'ont pas caché leur amertume.Un manque de communication lourd de conséquences.

Intensité, coaching, réussite : qu’a-t-il manqué aux Marseillais ?

