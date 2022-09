Il avait quitté la pelouse du Parc des Princes ému aux larmes, le 23 mai dernier, après avoir disputé son dernier match sous le maillot du PSG. On imaginait déjà la bruyante acclamation que le public parisien aurait pu réserver au "Fideo", à l'occasion de son retour dans la capitale sous le maillot de la Juventus Turin, qui défie la bande de Christophe Galtier, ce mardi soir en Ligue des champions (21h). Mais l'international argentin ne sera pas là. Son entraîneur, Massimiliano Allegri, ne l'a pas retenu pour ce déplacement.

Di Maria, pas épargné par les blessures en ce début de saison

L'ancien Madrilène ne figure effectivement pas dans la liste des 22 Bianconeri qui se rendront à Paris. En cause : une blessure à un mollet, qui l'avait contraint à céder sa place dès la mi-temps, samedi après-midi, sur le terrain de la Fiorentina (1-1). L'ailier de 34 ans avait déjà dû sortir en raison d'un pépin physique (douleur à l'adducteur gauche), lors de la première journée de championnat (succès 3-0 contre Sassuolo, le 15 août).

Angel Di Maria face à Sassuolo Crédit: Eurosport

D'autres ex-Parisiens seront en revanche bien présents. On pense à Adrien Rabiot, qui n'a pas quitté la Vieille Dame cet été même si d'insistantes rumeurs l'envoyaient du côté de Manchester United, ou à Leandro Paredes, prêté au club piémontais en toute fin de mercato. Il ne faut pas non plus oublier Moise Kean, qui doit toutefois se contenter d'un temps de jeu limité en ce début d'exercice. Touché à une cheville il y a quelques jours, le gardien titulaire Wojciech Szczesny a pour sa part déclaré forfait. Tout comme Paul Pogba, qui souffre d'une lésion du ménisque.

