Le Real Madrid, et c'est tout. Il n'y aura qu'un club espagnol en huitièmes de finale de Ligue des champions cette saison. Le tenant du titre. Car ce mercredi 26 octobre restera comme une date bien triste dans l'histoire du football espagnol, avec les éliminations dès les poules, et à quelques heures d'intervalle, du FC Barcelone puis de l'Atlético Madrid.

"Pénitence", titre le journal catalan L'Esportiu, qui évoque une équipe "impuissante" et "incapable de jouer au niveau de l'élite européenne". Le Barça n'avait plus son destin en main après avoir échoué à battre l'Inter Milan en deux matches. Et le club italien ne lui a pas fait de cadeau en dominant Plzen (4-0) en début de soirée pour l'éliminer officiellement avant même que le Bayern Munich ne se promène au Camp Nou (0-3). titre le journal catalan, qui évoque une équipeet

"Echec consommé", avance de son côté Sport, qui rappelle qu'il n'y a pas eu de "miracle" entre l'Inter et Plzen. Le quotidien pro-barcelonais se penche aussi sur le cas de l'Atlético Madrid et évoque une sortie de route "agonique". Car les Colchoneros sont passés par toutes les émotions face au Bayer Leverkusen (2-2).

Plus cruel, impossible

Menée deux fois, revenue à chaque fois, la formation de Diego Simeone a vécu une fin de rencontre totalement folle. Alors que Clément Turpin avait sifflé la fin de la rencontre, l'arbitre français, alerté par ses assistants, est finalement revenu sur sa décision pour accorder un penalty à l'Atlético. Mais cette fois, le destin n'était pas du côté d'Antoine Griezmann et ses coéquipiers.

Yannick Carrasco a manqué son penalty, repoussé par Lukáš Hrádecký sur la tête de Saul, qui a attrapé la barre transversale. Le ballon est ensuite revenu sur Reinildo Mandava, dont la frappe très bien partie a été contrée par… Carrasco. Une triple occasion énorme, pour une élimination par "crise cardiaque", écrit Mundo Deportivo, quotidien catalan qui réserve évidemment une place à l'Atlético sous son "Ciao, Kaputt" (au revoir, cassé) destiné au Barça.

"Plus cruel, impossible", juge le quotidien madrilène Marca, qui se projette déjà sur le déplacement de l'Atléti à Porto, mardi prochain, qui sera décisif pour un repêchage en Ligue Europa. Avec son "Nuit d'horreur", c'est finalement AS qui résume le mieux la situation globale, avec un football espagnol amputé, en huitièmes de C1, d'un quintuple vainqueur de Ligue des champions et d'un finaliste à deux reprises sur les huit dernières éditions.

