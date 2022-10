Chelsea s'est qualifié mardi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en allant l'emporter à Salzbourg (1-2) et pourrait même s'assurer la première place de son groupe si Zagreb ne bat pas l'AC Milan en soirée.

Avec 10 points, les Blues ne peuvent plus être rattrapés par leurs adversaires du soir qui restent bloqués à six.

Zagreb et Milan en ont quatre chacun, mais les Italiens ayant été battus deux fois (3-0, 2-0) par les Londoniens, seul les Croates, qui avaient gagné (1-0) à l'aller contre Chelsea, peuvent l'empêcher de finir en tête. C'est en tout cas un neuvième match de suite sans défaite - six victoires, trois nuls - pour Graham Potter depuis son arrivée sur le banc des Blues.

Le successeur de Thomas Tuchel a sans doute vu mardi les 45 plus belles minutes de son équipe cette saison lors d'une première période où elle aurait pu, voire dû, tuer le match. Mateo Kovacic (0-1, 23e) et Kai Havertz (1-2, 64e) se sont assurés qu'il n'y ait plus de toile d'araignée dans les lucarnes droites des deux cages, avec deux frappes sublimes, mais Chelsea a tremblé jusqu'au bout.

La faute en revient au manque de réalisme de Pierre-Emerick Aubameyang (32e, 45+1, 52e), ajouté à l'excellent match de Philipp Köhn dans les buts autrichiens. Mais aussi à la seconde période bien plus énergique du Red Bull emmené par un Junior Adamu décisif aux deux extrémités du terrain. Le jeune attaquant (21 ans) autrichien a d'abord égalisé sur un contre rondement mené où il n'a eu qu'à mettre le pied en opposition pour convertir un centre parfait de Maximilian Wöber (1-1, 48e).

Cinq minutes plus tard, c'est lui aussi qui était sur sa ligne pour repousser une déviation de la tête de Jorginho sur corner (53e). Sans une intervention devant sa ligne de Thiago Silva, après que Kepa eut perdu un duel aérien face au défenseur Strahinja Pavlovic (69e), Salzbourg aurait encore pu revenir à hauteur. En se qualifiant dès la 5e journée, et en s'offrant la perspective d'un dernier match à domicile sans enjeu ou presque contre Zagreb mercredi prochain, Chelsea s'offre un peu de soulagement dans un calendrier chargé et pour un effectif qui n'est pas épargné par les blessures.

