Si le PSG a été accroché sur la pelouse du Benfica (1-1), deux anciens Parisiens ont particulièrement brillé dans le groupe H mercredi soir. Titulaires face au Maccabi Haïfa, Adrien Rabiot et Angel Di Maria ont été les grands artisans du succès de la Juventus (3-1). Le premier grâce à son doublé, pour ouvrir le score et faire le break en fin de match. Le second de par ses trois délicieuses passes décisives.

Ad

Les deux ex du PSG se sont d'abord mis en évidence sur l'ouverture du score, avec une sublime passe cachée de l'Argentin pour une finition clinique du Français (35e). Ils ont ensuite terminé le boulot sur un corner du "Fideo" pour la tête retournée du "Duc" (83e). Entre-temps, Di Maria avait aussi fait participer Dusan Vlahovic à la fête, d'une ouverture dans le bon tempo (50e).

Ligue des champions "Gros incident musculaire" pour Mendes, Messi "s'est senti fatigué" IL Y A 3 HEURES

Ce qui me rend heureux, c'est de faire des passes décisives

Trois passes décisives de plus qui font désormais 38 pour ADM en Ligue des champions. Soit le deuxième meilleur total de l'histoire derrière Cristiano Ronaldo (42) et devant Lionel Messi (37). A l'arrivée, son trophée d'homme du match était plus que mérité. "J'essaie de faire mon travail. Ce qui me rend heureux, c'est de faire des passes décisives plus que de marquer des buts", a-t-il rappelé au micro de Sky Italia.

Une prestation qui a évidemment plu à Tuttosport et au Corriere dello Sport, qui ont fait leur Une de cette prestation majuscule de Di Maria, le Corriere jouant avec son prénom pour titrer "l'Ange gardien". Du côté de la Gazzetta dello Sport, on s'est plutôt concentré sur cette Juve "à la Rabiot". Car voir le Français marquer est déjà une rareté, lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets avec la Vieille Dame depuis mai 2021. Alors un doublé…

Allegri : "Rabiot ? Ce n'est absolument pas une surprise"

"C'est possible que ce match soit un déclic. Ces deux buts peuvent m'aider", a-t-il reconnu devant la presse, avant d'effectuer une petite mise au point. "Je peux marquer des buts, mais en Italie, vous ne parlez que de ça. Le football, ce n'est pas seulement marquer des buts. Un match dure 90 minutes. Si vous marquez un but mais que vous manquez toutes vos passes ensuite… Je suis avant tout heureux de ma prestation durant l'ensemble de la rencontre. L'entraîneur me fait confiance, et pour cela je suis content".

SOS défense et milieu exposé : Galtier doit-il essayer un autre système ?

Un Massimiliano Allegri qui, comme au sujet de Di Maria, s'est effectivement montré élogieux. "Ce n'est absolument pas une surprise, c'est un joueur qui a beaucoup progressé, a réagi le technicien italien. Il a 27 ans désormais, c'est le meilleur âge pour passer un cap. Il a prouvé qu'il était un grand joueur. Je pense qu'il a encore une marge de progression dans la verticalité et la rapidité de son jeu vers l'avant. Doucement, les choses se mettent en place. Je crois qu'il entre dans les années les plus importantes de sa carrière". Il est en tout cas définitivement entré dans sa saison.

Ligue des champions SOS défense et milieu exposé : Galtier doit-il essayer un autre système ? IL Y A 9 HEURES