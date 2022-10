Dire qu'ils n'avaient aucun point au sortir de la deuxième journée et que leur destin européen semblait déjà promis à rapidement prendre fin. Avant la 5e journée, l'OM a repris foi en son histoire et croit plus que jamais dans une qualification en 8es de finale de Ligue des champions, une première pour le club depuis 2011-2012.

En déplacement à Francfort pour défier l'Eintracht (21h), les Olympiens auront à cœur de réparer un match aller complètement raté (0-2). Mais pourront même s'offrir leur ticket dès mercredi. Pour cela, il faudrait une conjonction de résultats positifs : que Tottenham s'impose face au Sporting et que l'OM en fasse de même en Allemagne. Voici les scénarios possibles ce mercredi soir.

L’OM qualifié pour les 8es de finale si…

L’OM s’impose à Francfort et que Tottenham bat le Sporting à domicile

L’OM assuré de terminer au moins 3e si…

L’OM s’impose à Francfort, peu importe le résultat du match entre Tottenham et le Sporting.

Tout autre scénario empêcherait de tirer des conclusions définitives.

En cas de défaite à Francfort, les Marseillais auront encore une finale à disputer face à Tottenham lors du dernier match.

Si d'aventure les Spurs ne gagnent pas face au Sporting mercredi, l'OM sera maître de son destin pour la dernière journée.

Si les Spurs l'emportent, en revanche, les Marseillais devront gagner face aux Spurs et espérer que Francfort ne s’impose pas face au Sporting lors du dernier match. Bref, des nœuds au cerveau à éviter en s'imposant en Allemagne dès ce mercredi.

