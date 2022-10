Le FC Barcelone s'éloigne des huitièmes de finale. Ce mercredi soir, le Barça a dû se contenter d'un match nul spectaculaire contre l'Inter Milan (3-3), lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Au Camp Nou, Ousmane Dembélé (40e) et Robert Lewandowski (82e, 90e+2) ont permis aux leurs de garder espoir. En face, Nicolo Barella (50e), Lautaro Martinez (63e) et Robin Gosens (89e) ont fait la misère à la défense blaugrana. Au classement du groupe C, les Intéristes sont deuxièmes avec sept points, alors que les hommes de Xavi restent troisièmes, avec seulement quatre petites unités.

