Il ne lui avait fallu que 81 secondes. Quatre-vingt-et-une petites secondes pour retrouver le chemin du but après un exil difficile d'un peu plus d'un an. Rongé par la nostalgie lombarde, Romelu Lukaku, revenu à l'Inter Milan cet été après des retrouvailles manquées avec Chelsea, avait parfaitement commencé celles avec les Nerazzurri en inscrivant le premier but de la saison des siens face à Lecce (1-2) le 13 août dernier. Tout le monde pensait alors que "Big Rom", auteur de 64 buts en 95 matches de 2019 à 2021, était reparti pour martyriser les défenses italiennes. Mais son corps en a décidé autrement.

Après deux autres matches face à Spezia et la Lazio, où Simone Inzaghi, son entraîneur, décidait de le sortir à chaque fois peu avant la 70e minute, l'attaquant belge était contraint de déclarer forfait pour ceux face à la Cremonese et l'AC Milan, victime d'une distraction des fléchisseurs de la cuisse gauche. On pensait alors que son retour était tout de même plus ou moins proche. Il faut dire que lors de ses deux premières saisons à l'Inter, Lukaku n'avait manqué que cinq matches au total. Deux mois plus tard et avant la réception du Viktoria Plzen (21h), le numéro 90 en est déjà à douze toutes compétitions confondues. Toutefois, bonne nouvelle pour tous les tifosi de la Beneamata : il est de retour dans le groupe pour ce match décisif de C1. La fin du calvaire.

Lukaku a mis la "pression" au staff

Pendant des semaines, l'attaquant belge a rongé son frein, oscillant entre sa volonté de revenir le plus vite possible pour aider son équipe, qui a passé une zone importante de turbulences, et la prudence pour ne pas compromettre la suite de sa saison. "L'Inter et Simone Inzaghi n'ont pas voulu accélérer le timing de son retour malgré la pression de Lukaku, qui aurait voulu revenir depuis déjà bien longtemps", indiquait La Gazzetta dello Sport dans son édition de mardi, indiquant précisant que l'intéressé a participé à l'intégralité de l'entraînement collectif à la veille du match face au Viktoria. Un signe clair de sa guérison que l'on peut désormais considérer comme totale, même s'il devra probablement se contenter d'une place sur le banc de San Siro pour son come-back. Selon le staff médical de son club, son autonomie est aujourd'hui de 15 à 20 minutes.

Dans une semaine qui voit, au programme, deux rencontres face à Plzen mercredi et la Sampdoria samedi, l'Inter ne compte pas griller sa cartouche belge d'entrée. Le club lombard compte plutôt la préserver et la préparer pour la dernière semaine précédant la pause liée au Mondial, où s'enchaîneront les confrontations contre la Juventus, Bologne et l'Atalanta en six jours chrono. Pour rester accrochés au wagon du scudetto, emmené par un Napoli lancé en pleine vitesse et qui n'attend personne, les Nerazzurri devront passer ces trois arrêts sans concéder de retard. Surtout qu'ils en ont déjà concédé un peu trop. Avec Lukaku à bord, la tâche s'annonce quand même un peu plus simple.

Un Mondial à préparer, un avenir déjà assuré

Du haut de ses 29 ans, l'ancien buteur de Chelsea s'apprête donc à sortir d'un long tunnel dont il ne voyait plus le bout. Pas vraiment habitué à passer son temps à l'infirmerie, il a toutefois dû prendre en compte l'équation du Mondial, qu'il devrait bien évidemment disputer avec la Belgique. Dans une période où les défections se poursuivent, "Big Rom", qui compte bien être de la partie au Qatar, souhaite (re)mettre son moteur en route pour carburer d'ici au premier match des Diables Rouges, programmé face au Canada (20h) le 23 novembre prochain.

"Il n'est pas incertain mais il est resté éloigné des terrain assez longtemps (...) C'est une course contre la montre pour le faire revenir au top de sa forme. Avoir des matches dans les jambes, ça compte, celui qui n'en a pas part en retrait ", a indiqué le médecin de la sélection belge ces dernières heures. L'homme aux 68 buts en 102 sélections est un élément capital dans le groupe de sa sélection. Il pourrait le redevenir rapidement pour son club, qui compte bien le conserver.

Pour rappel, l'Inter a réalisé un petit chef-d'œuvre l'été dernier. Un an après avoir vendu son attaquant pour 115 millions d'euros aux Blues, le club lombard est parvenu à le récupérer en prêt pour un montant presque dérisoire de 22 millions au total, salaire compris. Selon La Gazzetta dello Sport, ce transfert pourrait rapidement devenir définitif, puisque Chelsea ne compte pas vraiment récupérer Lukaku au terme de cet exercice. Un accord oral existerait entre les parties pour prolonger ce prêt d'une saison pour environ 10 millions d'euros. "Une option d'achat devrait également être à l'étude et ajoutée dans ce deal", précisait le quotidien italien dans un article intitulé "Chelsea libère Lukaku".

"Je suis tellement heureux d'être de retour", avait déclaré le buteur lors de son arrivée en Lombardie l'été dernier. Pour lui, c'est comme s'il n'était jamais parti. Pour ses tifosi pas vraiment, eux qui attendent désormais qu'il se rachète sur le terrain, comme il l'a lui-même promis. Sa mission était bien partie, avant de s'interrompre brutalement. Elle reprend officiellement ce mercredi.

