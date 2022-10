Le miracle a failli arriver sur un penalty inespéré de Yannick Carrasco, obtenu au bout du bout du temps additionnel. Mais le Belge a manqué sa tentative avant de voir Saul Niguez envoyer le ballon sur la barre de la tête. Cet échec et le match nul concédé par l’Atlético de Madrid contre le Bayer Leverkusen (2-2) éliminent les Colchoneros de la Ligue des champions dès la phase de poules. Le FC Porto est, lui, qualifié. Les Espagnols regretteront leurs carences défensives et leur manque d’efficacité devant le but adverse.

